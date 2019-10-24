Gökhan Töre ve Bifouma ilk 11 için mesaj
Süper Lig’de 8 hafta sonunda topladığı 13 puanla 5. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Kayserispor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Yeni Malatyaspor, ligin 9. haftasında pazar günü saat 14.00'te sahasında oynayacağı Kayserispor maçına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 25.10.2019
-
Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
-
Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
-
Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Gökhan Töre ve Bifouma ilk 11 için mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.