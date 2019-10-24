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25 Ekim 2019, Cuma
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ve Bifouma ilk 11 için mesaj

Gökhan Töre ve Bifouma ilk 11 için mesaj

’de 8 hafta sonunda topladığı 13 puanla 5. sırada bulunan , ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör yönetiminde, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Chalali katılmadı. Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanda oyuncularını sık sık uyaran Sergen Yalçın özellikle kanat oyuncularına daha fazla orta yapmalarını söyledi. Çalışmada , Bifouma ve Jahovic'in hırslı halleri dikkatlerden kaçmazken, Bifouma ve Gökhan ilk 11 için de hocalarına 'hazırız' mesajı verdi. Çalışma taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sergen Yalçın'ın çift kalede geçen hafta maçında kazanan kadroyu bozmadığı görüldü.

, ligin 9. haftasında pazar günü saat 14.00'te sahasında oynayacağı maçına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
  1. 25.10.2019
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