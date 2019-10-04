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04 Ekim 2019, Cuma
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'da sakat futbolcuların durumu

Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

Kulübü, sakat futbolcular , , ve 'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçında sağ kasık adalesinden sakatlanan futbolcu 'nın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama ve ikinci derece yırtık tespit edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

Fulya Acıbadem Hastanesinde Op. Dr. Berkin Toker tarafından sol diz dış menisküs ameliyatı edilen 'nin ise ve rehabilitasyon programının devam ettiği aktarılan açıklamada, " maçında sakatlanan futbolcumuz 'nin fizik tedavi ve kuvvet çalışmaları devam etmektedir. Aytemiz maçında sol kasık adalesinden yaralanan futbolcumuz 'ya da fizyoterapist eşliğinde tempolu koşu ve kuvvet çalışmaları uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

  1. 04.10.2019
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