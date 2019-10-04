Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu
Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Thievy Bifouma, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçında sağ kasık adalesinden sakatlanan futbolcu Thievy Bifouma'nın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama ve ikinci derece yırtık tespit edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.
Fulya Acıbadem Hastanesinde Op. Dr. Berkin Toker tarafından sol diz dış menisküs ameliyatı edilen Yiğithan Güveli'nin ise fizik tedavi ve rehabilitasyon programının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin fizik tedavi ve kuvvet çalışmaları devam etmektedir. Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasık adalesinden yaralanan futbolcumuz Moryke Fofana'ya da fizyoterapist eşliğinde tempolu koşu ve kuvvet çalışmaları uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
- 04.10.2019
-
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
-
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
-
Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.