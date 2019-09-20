Yeni Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Acquah, Pazar günü Süper Lig'de konuk edecekleri Galatasaray karşısına, 4-0 kazandıkları Ankaragücü galibiyetinin kendilerine kazandırdığı öz güvenle çıkacaklarını söyledi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, "Sezon sonunda takımı daha üst yerlere, Avrupa Ligi'ne taşımak istiyoruz. Galatasaray tanınmış bir takım. Ankaragücü maçında aldığımız 4-0'lık galibiyetle öz güvenimiz yerine geldi. Galatasaray'a karşı son oynadığımız maçtan daha üstün performans sergilememiz gerekiyor, bunu yaparsak, kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.