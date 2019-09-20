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20 Eylül 2019, Cuma
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’tan 'a gözdağı

'un Ganalı orta sahası , Pazar günü 'de konuk edecekleri karşısına, 4-0 kazandıkları Ankaragücü galibiyetinin kendilerine kazandırdığı öz güvenle çıkacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor'un Ganalı orta sahası , Pazar günü 'de konuk edecekleri karşısına, 4-0 kazandıkları Ankaragücü galibiyetinin kendilerine kazandırdığı öz güvenle çıkacaklarını söyledi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, "Sezon sonunda takımı daha üst yerlere, Avrupa Ligi'ne taşımak istiyoruz. Galatasaray tanınmış bir takım. Ankaragücü maçında aldığımız 4-0'lık galibiyetle öz güvenimiz yerine geldi. Galatasaray'a karşı son oynadığımız maçtan daha üstün performans sergilememiz gerekiyor, bunu yaparsak, kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 20.9.2019
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