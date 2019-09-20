Acquah’tan Galatasaray'a gözdağı
Yeni Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Acquah, Pazar günü Süper Lig'de konuk edecekleri Galatasaray karşısına, 4-0 kazandıkları Ankaragücü galibiyetinin kendilerine kazandırdığı öz güvenle çıkacaklarını söyledi.
Yeni Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Acquah, Pazar günü Süper Lig'de konuk edecekleri Galatasaray karşısına, 4-0 kazandıkları Ankaragücü galibiyetinin kendilerine kazandırdığı öz güvenle çıkacaklarını söyledi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, "Sezon sonunda takımı daha üst yerlere, Avrupa Ligi'ne taşımak istiyoruz. Galatasaray tanınmış bir takım. Ankaragücü maçında aldığımız 4-0'lık galibiyetle öz güvenimiz yerine geldi. Galatasaray'a karşı son oynadığımız maçtan daha üstün performans sergilememiz gerekiyor, bunu yaparsak, kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.
- 20.9.2019
-
Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
-
Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
-
MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Acquah’tan Galatasaray'a gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.