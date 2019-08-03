Sergen coşturur
Başarılı hoca Sergen Yalçın, Olimpija zaferinde Malatya’ya oynattığı futbolla bu sezon çok can yakacağını gösterdi. Sergen Yalçın, büyüklere gözdağı verdi.
Yeni Malatya, Avrupa Ligi'nde Olimpija'yı devirerek müthiş bir başarı kazanırken, takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın büyük övgü aldı. Takımın önemli isimleri Guilherme ve Gökhan Töre'nin hazır olmadığı ortamda Slovenya'dan turla dönen sarı-kırmızılılarda Sergen farkı ortaya çıktı. Genç çalıştırıcı, Malatya'da da iyi işler yapacağının sinyalini şimdiden verdi. Özellikle yeni transfer Gökhan Töre'nin performansı merak konusuydu. Uzun süredir futboldan uzak kalan milli yıldız, Olimpija karşısında sonradan oyuna girip, yaptığı asistle Slovenleri dağıtan isim oldu.
HAZIRLIKLAR YURT DIŞINDA
Partizan'la eşleşen Yeni Malatya'da futbolculara 2 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılar, Malatya'ya dönmeden Sırbistan'a yakın bir ülkede kampa girecek. Sergen Yalçın'ın, Türkiye'deki sıcak havalardan dolayı serin bir ülkede kamp yapmak için yönetimden talepte bulunduğu bildirildi.
HAZIRLIKLAR YURT DIŞINDA
Partizan'la eşleşen Yeni Malatya'da futbolculara 2 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılar, Malatya'ya dönmeden Sırbistan'a yakın bir ülkede kampa girecek. Sergen Yalçın'ın, Türkiye'deki sıcak havalardan dolayı serin bir ülkede kamp yapmak için yönetimden talepte bulunduğu bildirildi.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
-
‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Sergen coşturur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.