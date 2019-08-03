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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sergen coşturur

Sergen coşturur

Başarılı hoca , Olimpija zaferinde ’ya oynattığı futbolla bu sezon çok can yakacağını gösterdi. Sergen Yalçın, büyüklere gözdağı verdi.

Yeni , Avrupa Ligi'nde Olimpija'yı devirerek müthiş bir başarı kazanırken, takımın yeni teknik direktörü büyük övgü aldı. Takımın önemli isimleri Guilherme ve 'nin hazır olmadığı ortamda Slovenya'dan turla dönen sarı-kırmızılılarda Sergen farkı ortaya çıktı. Genç çalıştırıcı, Malatya'da da iyi işler yapacağının sinyalini şimdiden verdi. Özellikle yeni transfer Gökhan Töre'nin performansı merak konusuydu. Uzun süredir futboldan uzak kalan milli yıldız, Olimpija karşısında sonradan oyuna girip, yaptığı asistle Slovenleri dağıtan isim oldu.

HAZIRLIKLAR YURT DIŞINDA
Partizan'la eşleşen Yeni Malatya'da futbolculara 2 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılar, Malatya'ya dönmeden Sırbistan'a yakın bir ülkede kampa girecek. Sergen Yalçın'ın, Türkiye'deki sıcak havalardan dolayı serin bir ülkede kamp yapmak için yönetimden talepte bulunduğu bildirildi.

  1. 3.8.2019
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