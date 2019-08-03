Bakan Çavuşoğlu ırkçılığı kınadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Farnolle'nin Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Farnolle'nin Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı. Bakan Çavuşoğlu, maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Beninli file bekçisini aradı. Mevlüt Çavuşoğlu, 34 yaşındaki tecrübeli eldivenle görüşmesinde, yapılan ırkçı saldırıyı kınadı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı da arayarak galibiyetle gelen tur için tebriklerini iletti.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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