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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Bakan Çavuşoğlu ırkçılığı kınadı

Bakan Çavuşoğlu ırkçılığı kınadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'un kalecisi Farnolle'nin Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'un kalecisi Farnolle'nin Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı. Bakan Çavuşoğlu, maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Beninli file bekçisini aradı. Mevlüt Çavuşoğlu, 34 yaşındaki tecrübeli eldivenle görüşmesinde, yapılan ırkçı saldırıyı kınadı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı da arayarak galibiyetle gelen tur için tebriklerini iletti.
  1. 3.8.2019
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