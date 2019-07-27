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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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’da kritik zirve

Malatya’da kritik zirve

2. ilk maçında 'yla 2-2 berabere kalarak umutlarını ikinci maça taşıyan 'da gözler transfere çevrildi.

2. ilk maçında 'yla 2-2 berabere kalarak umutlarını ikinci maça taşıyan 'da gözler transfere çevrildi. Yönetimin göze çarpan eksik noktalara yapmak için harekete geçtiği bildirilirken; mücadelenin ardından 'ın, başkan 'le bir araya geldiği ifade edildi. Zirvede, en az 4 oyuncu isteğini yineleyen tecrübeli hocanın, sol bek, orta saha ve forvete takviye talep ettiği bildirildi. Adil Gevrek'in ise Yalçın'ın listesinde bulunan oyuncuların bir an önce kadroya katılması konusunda olumlu yanıt verdiği belirtildi.

ANKARAGÜCÜ KAHVALTIDA
Kamp için 'u tercih eden Ankaragücü, dün sabah kahvaltısında bir araya geldi. Teknik heyet ve oyuncuların tam kadro yer aldığı buluşmada sarı-lacivertli yöneticiler de yerini aldı. İlk hazırlık maçında Altınordu'yla 2-2 berabere kalan başkent ekibinin gollerini İlhan Parlak ve Orgill kaydetmişti. Ankaragücü'nün Ağustos başına kadar Erzurum'da kalması beklenirken; ayrıca ikinci hazırlık maçını Hatayspor'la da yapacağı kaydedildi.

  1. 27.7.2019
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