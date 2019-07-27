Malatya’da kritik zirve

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yla 2-2 berabere kalarak umutlarını ikinci maça taşıyan Yeni Malatyaspor'da gözler transfere çevrildi. Yönetimin göze çarpan eksik noktalara transfer yapmak için harekete geçtiği bildirilirken; mücadelenin ardından Sergen Yalçın'ın, başkan Adil Gevrek'le bir araya geldiği ifade edildi. Zirvede, en az 4 oyuncu isteğini yineleyen tecrübeli hocanın, sol bek, orta saha ve forvete takviye talep ettiği bildirildi. Adil Gevrek'in ise Yalçın'ın listesinde bulunan oyuncuların bir an önce kadroya katılması konusunda olumlu yanıt verdiği belirtildi.

ANKARAGÜCÜ KAHVALTIDA

Kamp için Erzurum'u tercih eden Ankaragücü, dün sabah kahvaltısında bir araya geldi. Teknik heyet ve oyuncuların tam kadro yer aldığı buluşmada sarı-lacivertli yöneticiler de yerini aldı. İlk hazırlık maçında Altınordu'yla 2-2 berabere kalan başkent ekibinin gollerini İlhan Parlak ve Orgill kaydetmişti. Ankaragücü'nün Ağustos başına kadar Erzurum'da kalması beklenirken; ayrıca ikinci hazırlık maçını Hatayspor'la da yapacağı kaydedildi.