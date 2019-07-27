Alt liglerden haberler (27.07.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...
SEIFEDDİN KAPIŞMASI
TFF 1. Lig'in iki yeni ekibi Menemen ve Keçiörengücü, transferde karşı karşıya geldi. Hedefte ise Gazişehir'in Tunuslu golcüsü Seifedin Chabbi yer alıyor. 26 yaşındaki forvet için kiralama tekliflerini sunan iki ekip, Gazişehir'in yanıtının bekliyor. Geçtiğimiz sezon Gaziantep ekibine imza atan Chabbi, 15 maçta 5 golle oynadı.
AKİGO'DAN YALANLAMA
Cihat Arslan'a olan borcu nedeniyle transfer yasağı cezası aldığı iddia edilen Akhisar'da, Başkan Hüseyin Eryüksel'den jet yalanlama geldi. Eryüksel, dün de üç yeni transfere lisans çıktığı ifade etti.
ALTAY'DA STAT KRİZİ
Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, Alsancak Stadı'nın inşaat sürecinin uzaması ve Atatürk Stadı'nın dezavantajı nedeniyle iç saha maçlarını Menemen'de oynayacaklarını açıkladı.
KISA... KISA... KISA...
* TFF 2. Lig ekibi Bodrum, iç transferde 33 yaşındaki savunmacı Orhan Şam'la 2 yıllık sözleşme yeniledi.
* TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Turgutlu, Sancaktepe'nin forveti Abdülkadir Akyıldız (26) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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