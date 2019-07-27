Alt liglerden haberler (27.07.2019) - Son dakika Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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liglerden haberler (27.07.2019)

Alt liglerden haberler (27.07.2019)

lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte 1. Lig, 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...

SEIFEDDİN KAPIŞMASI
1. Lig'in iki yeni ekibi Menemen ve Keçiörengücü, transferde karşı karşıya geldi. Hedefte ise Gazişehir'in Tunuslu golcüsü Seifedin Chabbi yer alıyor. 26 yaşındaki forvet için kiralama tekliflerini sunan iki ekip, Gazişehir'in yanıtının bekliyor. Geçtiğimiz sezon ekibine imza atan Chabbi, 15 maçta 5 golle oynadı.

AKİGO'DAN YALANLAMA
'a olan borcu nedeniyle yasağı cezası aldığı iddia edilen Akhisar'da, Başkan Hüseyin Eryüksel'den jet yalanlama geldi. Eryüksel, dün de üç yeni transfere lisans çıktığı ifade etti.

ALTAY'DA STAT KRİZİ
Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, Alsancak Stadı'nın inşaat sürecinin uzaması ve Atatürk Stadı'nın dezavantajı nedeniyle iç saha maçlarını Menemen'de oynayacaklarını açıkladı.

KISA... KISA... KISA...
* TFF 2. Lig ekibi , iç transferde 33 yaşındaki savunmacı 'la 2 yıllık sözleşme yeniledi.

* TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Turgutlu, Sancaktepe'nin forveti Abdülkadir Akyıldız (26) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 27.7.2019
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