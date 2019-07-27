Alt liglerden haberler (27.07.2019)

SEIFEDDİN KAPIŞMASI

TFF 1. Lig'in iki yeni ekibi Menemen ve Keçiörengücü, transferde karşı karşıya geldi. Hedefte ise Gazişehir'in Tunuslu golcüsü Seifedin Chabbi yer alıyor. 26 yaşındaki forvet için kiralama tekliflerini sunan iki ekip, Gazişehir'in yanıtının bekliyor. Geçtiğimiz sezon Gaziantep ekibine imza atan Chabbi, 15 maçta 5 golle oynadı.

AKİGO'DAN YALANLAMA

Cihat Arslan'a olan borcu nedeniyle transfer yasağı cezası aldığı iddia edilen Akhisar'da, Başkan Hüseyin Eryüksel'den jet yalanlama geldi. Eryüksel, dün de üç yeni transfere lisans çıktığı ifade etti.

ALTAY'DA STAT KRİZİ

Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, Alsancak Stadı'nın inşaat sürecinin uzaması ve Atatürk Stadı'nın dezavantajı nedeniyle iç saha maçlarını Menemen'de oynayacaklarını açıkladı.

KISA... KISA... KISA...

* TFF 2. Lig ekibi Bodrum, iç transferde 33 yaşındaki savunmacı Orhan Şam'la 2 yıllık sözleşme yeniledi.

* TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Turgutlu, Sancaktepe'nin forveti Abdülkadir Akyıldız (26) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.