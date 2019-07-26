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26 Temmuz 2019, Cuma
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üzdü

Malatya üzdü

Yeni , A Spor’dan yayınlanan 1-0 geri düştüğü maçta, ve ’le O.Ljubljana karşısında öne geçti. Ancak ’nin hatası rövanşı zora soktu.

Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Y., Slovenya temsilcisi O.Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. Olimpija 13'te Vukusic'le öne geçti. Temsilcimiz 20'de 'yla eşitledi. 2. yarıda 66'da , Bagnack'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Malatya penaltı kazandı. Makedon yıldız, penaltından temsilcimizi öne geçirdi. Ancak 74'te boşa çıktı, Savic boş ağları havalandırdı ve sonucu ilan etti: 2-2. Rövanş 1 Ağustos'ta Ljubljana'da.

  1. 26.7.2019
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