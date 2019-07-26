Malatya üzdü
Yeni Malatya, A Spor’dan yayınlanan 1-0 geri düştüğü maçta, Mina ve Jahovic’le O.Ljubljana karşısında öne geçti. Ancak Farnolle’nin hatası rövanşı zora soktu.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Y.Malatya, Slovenya temsilcisi O.Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. Olimpija 13'te Vukusic'le öne geçti. Temsilcimiz 20'de Mina'yla eşitledi. 2. yarıda 66'da Jahovic, Bagnack'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Malatya penaltı kazandı. Makedon yıldız, penaltından temsilcimizi öne geçirdi. Ancak 74'te Farnolle boşa çıktı, Savic boş ağları havalandırdı ve sonucu ilan etti: 2-2. Rövanş 1 Ağustos'ta Ljubljana'da.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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