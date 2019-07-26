Malatya üzdü

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Y.Malatya, Slovenya temsilcisi O.Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. Olimpija 13'te Vukusic'le öne geçti. Temsilcimiz 20'de Mina'yla eşitledi. 2. yarıda 66'da Jahovic, Bagnack'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Malatya penaltı kazandı. Makedon yıldız, penaltından temsilcimizi öne geçirdi. Ancak 74'te Farnolle boşa çıktı, Savic boş ağları havalandırdı ve sonucu ilan etti: 2-2. Rövanş 1 Ağustos'ta Ljubljana'da.