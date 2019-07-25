Sergen Yalçın: Dezavantajlı bir skor ama...
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları NK Olimpija Ljubljana maçının ardından yaptığı açıklamada, “Dezavantajlı bir skor ama elenmeyecek bir takım değil” dedi.
Oyunla ilgili olarak çok bekledikleri bir performans sergilemediklerini ifade eden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hazır durumda değiliz, çok eksikliklerimiz var. Oyunsal anlamda eksikliklerimiz var. İyi bir görüntü vermek isterdik ama olmadı. Dezavantajlı bir skor ama elenmeyecek bir takım değil. Maçın rövanşı var, çok karamsar olmadan rövanşı bekleyeceğiz. Fiziksel anlamda da hazır değiliz yeni katılan oyuncular hazır değildi. İlk defa Avrupa maçı oynuyoruz, kolay değil ama biz bu durumdan memnun değiliz. Çok basit hatalar yaptık. Çok daha kontrollü görüntü vermemiz gerekir diye düşünüyorum, biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı ama maalesef bugün için böyle bir sonuç çıktı" dedi.
Sergen Yalçın, taraftarların maç sırasında Erkan Kaş'ı ıslıklaması ile ilgili olarak da, "Taraftarımız maça ilgi gösterdi, çok teşekkür ediyorum. İyi bir taraftar gurubu vardı. Oyuncuları protesto etmenin çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Yalçın, transfer ile ilgili olarak ise, "Lige hazır oluruz, transfere gelince istediğimiz iki üç tane oyuncu var. Çalışmalar devam ediyor. Umarım ciddi katkı yapabilecek oyuncular alabilirsek iyi bir takım olma yolunda adım atarız" yorumunu yaptı.
Olimpija Ljubljana cephesi
Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic de rakiplerinin çok iyi oyunculara sahip olduklarını ve bunu bildiklerini belirtti. Hadzic, "İstediğimiz pas oyununu uyguladık. Hak ettiğimiz bir skoru aldığımızı düşünüyorum. Hatta biraz daha kale dibinde becerikli olabilseydik maçı alabilirdik" dedi.
Rövanşta kendi seyircilerinin stadı doldurmasını beklediğine değinen Hadzic, şunları söyledi:
"Burada aldığımız sonuç pozitif. Orada bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Hiç bir hata yapmamamız gerekiyor. Böyle kaliteli bir Malatyaspor'u elemek için hatasız maç oynamak gerekiyor. Malatya'nın çok kaliteli bir ekip olduğunu düşünürsek bizim orada bir gol bulmamız gerekecek."
- 25.07.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Sergen Yalçın: Dezavantajlı bir skor ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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