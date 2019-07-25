Şenol Güneş Yeni Malatyaspor'u izleyecek
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşam temsilcimiz Evkur Yeni Malatyaspor'un Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile oynayacağı Avrupa Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasını tribünden izleyecek.
Avrupa kupalarında ön eleme oynayacak Türk takımları yavaş yavaş sahne alıyorlar.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor'un bu akşam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasını izleyecek.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- 25.07.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Şenol Güneş Yeni Malatyaspor'u izleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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