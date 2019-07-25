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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'u izleyecek

Şenol Güneş Yeni Malatyaspor'u izleyecek

A Milli Takım Teknik Direktörü , bu akşam temsilcimiz Evkur 'un Sloven ekibi ile oynayacağı Avrupa Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasını tribünden izleyecek.

Avrupa kupalarında ön eleme oynayacak Türk takımları yavaş yavaş sahne alıyorlar.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden 'un bu akşam Slovenya ekibi ile yapacağı Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasını izleyecek.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

  1. 25.07.2019
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