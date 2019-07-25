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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Haydi !

Haydi Malatya!

Jahovicli, Bifoumalı, Fofanalı temsilcimiz, 2. ön eleme turunda, Sloven ekibi Olimpija’yla bugün saat 20.00’de karşılaşıyor.

yönetimindeki , uzun yıllar sonra ilk kez Avrupa sahnesine adım atıyor. Sarı-kırmızılıların, yolundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yla bugün saat 20.00'de 'da oynayacağı müthiş karşılaşma naklen ve sadece A Spor'dan yayınlanacak. Yeni transferleri Jahovicli, Bifoumalı, Fofanalı Malatya ekibi, rövanş öncesinde taraftarları önünde avantaj yakalamak istiyor.

GÖKHAN TÖRE MAÇ KADROSUNDA
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Yeni Malatyaspor, 'i 5. tamamlayarak Avrupa biletini kaptı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maç öncesinde sarı-kırmızılı takım taktik çalışmasını Yeni Malatya Stadyumu'nda yaptı. Antrenmana yeni transferler ve kaleci da katılırken, iki oyuncunun da maç kadrosuna dahil edilecekleri belirtildi. Maçın rövanşı Slovenya'da 1 Ağustos'ta oynanacak.

TAKIMA MORAL TARAFTARA DESTEK
Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, Y.Malatyaspor'u Avrupa maçından önce yalnız bırakmadı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Başkan Adil Gevrek ve Sergen Yalçın'a başarı ziyaretinde bulundu. Turkcell, sarı-kırmızılıların bu maçına özel olarak taraftarlara özel bir de sürpriz hazırladı. 4-4'lük destek paketine sahip tüm Yeni Malatyasporlular'a maç gününe özel 1 GB hediye edilecek.

  1. 25.7.2019
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