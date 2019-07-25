Haydi Malatya!
Jahovicli, Bifoumalı, Fofanalı temsilcimiz, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, Sloven ekibi Olimpija’yla bugün saat 20.00’de karşılaşıyor.
Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, uzun yıllar sonra ilk kez Avrupa sahnesine adım atıyor. Sarı-kırmızılıların, UEFA Avrupa Ligi yolundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yla bugün saat 20.00'de Malatya'da oynayacağı müthiş karşılaşma naklen ve sadece A Spor'dan yayınlanacak. Yeni transferleri Jahovicli, Bifoumalı, Fofanalı Malatya ekibi, rövanş öncesinde taraftarları önünde avantaj yakalamak istiyor.
GÖKHAN TÖRE MAÇ KADROSUNDA
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Yeni Malatyaspor, Süper Lig'i 5. tamamlayarak Avrupa biletini kaptı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maç öncesinde sarı-kırmızılı takım taktik çalışmasını Yeni Malatya Stadyumu'nda yaptı. Antrenmana yeni transferler Gökhan Töre ve kaleci Ufuk Ceylan da katılırken, iki oyuncunun da maç kadrosuna dahil edilecekleri belirtildi. Maçın rövanşı Slovenya'da 1 Ağustos'ta oynanacak.
TAKIMA MORAL TARAFTARA DESTEK
Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, Y.Malatyaspor'u Avrupa maçından önce yalnız bırakmadı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Başkan Adil Gevrek ve Sergen Yalçın'a başarı ziyaretinde bulundu. Turkcell, sarı-kırmızılıların bu maçına özel olarak taraftarlara özel bir de sürpriz hazırladı. 4-4'lük destek paketine sahip tüm Yeni Malatyasporlular'a maç gününe özel 1 GB hediye edilecek.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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