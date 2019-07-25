Bir hedefimiz var - Son dakika Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yeni Malatyaspor Haberleri Bir hedefimiz var

Bir hedefimiz var

Bir hedefimiz var

, Avrupa Ligi’nde bir hedefleri olduğunu vurgulayarak, “Grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak” dedi.

Yeni ?Malatyaspor Teknik Direktörü ve takımın orta sahadaki dinamosu , basın toplantısı düzenledi. Yalçın, rövanşlı maçın zor olduğuna değinerek, "Sonucunu kestirmek zor ama olarak iyi başlamak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. Kupası'nda da bir hedefimiz var. Daha önce de söylediğim gibi grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak" dedi. Olimpija Teknik Direktörü Safet Hadzic'in Malatya'yı favori göstermesi sorulan başarılı çalıştırıcı, "İki ayaklı maçlarda bu tür açıklamalar oluyor, böyle açıklamalar yapıyor . Çok sağlıklı değil. Oynanmayan bir maçın çok favorisi olduğunu kabul etmiyorum. Kendi liginin, ülkesinin iyi takımlarından. Şanslar yarı yarıya" yanıtını verdi.

Murat Yıldırım da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizerek, rövanş için avantajlı bir skor almak istediklerini belirtti. Yıldırım, "Hazır bir şekilde buraya geldik. Güzel bir heyecan var. Biz mücadele edip maçı kazanmak ve rövanşta avantajlı durumda olmak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 25.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir hedefimiz var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN