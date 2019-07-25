Yeni ?Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımın orta sahadaki dinamosu Murat Yıldırım, basın toplantısı düzenledi. Yalçın, rövanşlı maçın zor olduğuna değinerek, "Sonucunu kestirmek zor ama Yeni Malatyaspor olarak iyi başlamak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. UEFA Kupası'nda da bir hedefimiz var. Daha önce de söylediğim gibi grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak" dedi. Olimpija Teknik Direktörü Safet Hadzic'in Malatya'yı favori göstermesi sorulan başarılı çalıştırıcı, "İki ayaklı maçlarda bu tür açıklamalar oluyor, böyle açıklamalar yapıyor teknik direktörler. Çok sağlıklı değil. Oynanmayan bir maçın çok favorisi olduğunu kabul etmiyorum. Kendi liginin, ülkesinin iyi takımlarından. Şanslar yarı yarıya" yanıtını verdi.



Murat Yıldırım da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizerek, rövanş için avantajlı bir skor almak istediklerini belirtti. Yıldırım, "Hazır bir şekilde buraya geldik. Güzel bir heyecan var. Biz mücadele edip maçı kazanmak ve rövanşta avantajlı durumda olmak istiyoruz" diye konuştu.