Bir hedefimiz var
Sergen Yalçın, Avrupa Ligi’nde bir hedefleri olduğunu vurgulayarak, “Grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak” dedi.
Yeni ?Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımın orta sahadaki dinamosu Murat Yıldırım, basın toplantısı düzenledi. Yalçın, rövanşlı maçın zor olduğuna değinerek, "Sonucunu kestirmek zor ama Yeni Malatyaspor olarak iyi başlamak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. UEFA Kupası'nda da bir hedefimiz var. Daha önce de söylediğim gibi grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak" dedi. Olimpija Teknik Direktörü Safet Hadzic'in Malatya'yı favori göstermesi sorulan başarılı çalıştırıcı, "İki ayaklı maçlarda bu tür açıklamalar oluyor, böyle açıklamalar yapıyor teknik direktörler. Çok sağlıklı değil. Oynanmayan bir maçın çok favorisi olduğunu kabul etmiyorum. Kendi liginin, ülkesinin iyi takımlarından. Şanslar yarı yarıya" yanıtını verdi.
Murat Yıldırım da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizerek, rövanş için avantajlı bir skor almak istediklerini belirtti. Yıldırım, "Hazır bir şekilde buraya geldik. Güzel bir heyecan var. Biz mücadele edip maçı kazanmak ve rövanşta avantajlı durumda olmak istiyoruz" diye konuştu.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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