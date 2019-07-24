Malatya şov A Spor'da

Sarı-siyahlıların, Avrupa Ligi yolundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija'yla yarın saat 20.00'de Malatya'da oynayacağı müthiş maç yarın naklen ve sadece A Spor'da. Sarı-kırmızılı taraftarlar da maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Gişe önünde uzun kuyruklar oluşurken, maç gününe kadar bütün biletlerin satılmasının beklendiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu 47 puanla 5'inci sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, Avrupa heyecanı yaşayacak.

Gruplara kalabilmek için 3 eleme turu geçmesi gereken sarı siyahlı ekibin ilk rakibi, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana olacak.

Slovenya Ligi'nde 6 kez ipi göğüsleyen Olimpija, 15 şampiyonluğu bulunan Maribor'un ardından ülkenin en başarılı 2. takımı durumunda.

Son şampiyonluklarını 2017-2018 sezonunda kazandılar.

Geçen sezonu ise Maribor'un ardından 2. tamamladılar.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a engelini geçemeyen Olimpija Ljubljana, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dördüncü tura kadar gelmeyi başardı.

Sloven ekip, daha sonra Spartak Trnava'ya kaybedip, Avrupa defterini kapattı.

Slovenya temsilcisi maçlarını, 16 bin kapasiteli Stadion Stozice'de oynuyor.

Avrupa Ligi elemelerinde deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana eşleşmesinde ilk maçı Malatya'da oynayacak.

Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos'ta deplasmanda.

Temsilcimiz turu geçmesi durumunda ise, 3. ön elemede Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



SETH VE BÜLENT CEVAHIR LİSTEDE YOK



Sarı siyahlıların listesinde sağ bek Sincere Seth ve sol bek Bülent Cevahir yer almadı.

Bülent Cevahir'in başka bir kulübe transfer olma durumu söz konusu olduğu için listeye alınmadığı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor rakibini elemesi durumunda diğer turda UEFA'ya yeni liste sunabilecek.

MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü 20.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana karşılaşmasını Portekizli hakem Joao Pedro da Silva Pinheiro yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2.ön eleme turu birinci maçları 23, 24, 25 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü Yeni Malatyaspor, sahasında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Saat 20.00'da başlayacak olan mücadelede Portekizli hakem Joao Pedro da Silva Pinheiro düdük çalacak.