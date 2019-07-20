Yeni Malatyaspor kamp çalışmasını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon için başlatılan kamp çalışması sona erdi.

Malatya'da 25 Haziran'da toplanan sarı-siyahlılar, Bolu ve Düzce'deki hazırlık kamplarını tamamladı. İki günlük iznin ardından 22 Temmuz'da Malatya'da toplanacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Ayrıca, kampa geç katılan ve idman eksiği bulunan Gökhan Töre, Guilherme Costa, Teenage Hadebe ve Arturo Mina, kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.