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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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kamp çalışmasını tamamladı

Yeni Malatyaspor kamp çalışmasını tamamladı

'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sonlandırdı.

ekiplerinden 'da yeni sezon için başlatılan kamp çalışması sona erdi.
'da 25 Haziran'da toplanan sarı-siyahlılar, ve 'deki hazırlık kamplarını tamamladı. İki günlük iznin ardından 22 Temmuz'da Malatya'da toplanacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Ayrıca, kampa geç katılan ve idman eksiği bulunan , Guilherme Costa, Teenage Hadebe ve Arturo Mina, kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde 'nda çalışmalarına devam edecek.

  1. 21.07.2019
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