Yeni Malatyaspor kamp çalışmasını tamamladı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sonlandırdı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon için başlatılan kamp çalışması sona erdi.
Malatya'da 25 Haziran'da toplanan sarı-siyahlılar, Bolu ve Düzce'deki hazırlık kamplarını tamamladı. İki günlük iznin ardından 22 Temmuz'da Malatya'da toplanacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.
Ayrıca, kampa geç katılan ve idman eksiği bulunan Gökhan Töre, Guilherme Costa, Teenage Hadebe ve Arturo Mina, kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.
- 21.07.2019
- Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor
- Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya teklifi ve Melo detayı!
- Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama!
- Galatasaray'da hazırlık maçının faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor... Son dakika haberleri
-
Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
-
Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
-
Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Yeni Malatyaspor kamp çalışmasını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.