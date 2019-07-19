Guilherme ile yola devam
Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Yeni Malatya, Guilherme'yi kadrosunda tutmayı başardı. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki Brezilyalı on numara, 2 yıl daha kiralık olarak sarı- kırmızılı formayı giyecek.
Birçok takımdan teklif alan fakat Malatya'da kalmayı tercih eden Guilherme'nin bugün Topuk Yaylası'ndaki kampa katılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon 35 maçta 5 gol, 7 asistle oynamıştı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımın dün Sivasspor'la oynadığı hazırlık karşılaşması sis nedeniyle yarıda kaldı.
- 19.7.2019
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