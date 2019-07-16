Gökhan Töre Malatyaspor'da

Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Yeni Malatyaspor, transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi elinde bulunan Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı. Başkan Adil Gevrek ve kurmaylarının uzun süredir görüşme halinde olduğu 27 yaşındaki sağ kanatla 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz yıl büyük bölümünde kadro dışı olduğu siyah-beyazlı ekipte 8 karşılaşmada 1 asistle oynamıştı.

SERGEN FIRSAT SUNDU

Teknik adam Sergen Yalçın'ın, Töre'yle yaptığı özel görüşmede kendisini yeniden kanıtlama fırsatı sunduğu kaydedildi. Kariyerine Leverkusen'de başlayan gurbetçi oyuncu, ardından Chelsea, Hamburg ve Rubin Kazan formaları giydi. 2013'te kiralık olarak Beşiktaş'a gelen 27 yaşındaki oyuncu, 2014'te 4.5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Kartal'da 120 karşılaşmada 19 gol, 29 asistlik performans sergiledi. 2017'de West Ham'a kiralanan Töre, daha sonra döndüğü Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla gözden düşmüştü.