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16 Temmuz 2019, Salı
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Malatyaspor'da

Gökhan Töre Malatyaspor'da

Malatyaspor'da harekatı devam ediyor. Son olarak Hadebe’yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan sağ kanatla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

yönetiminde yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan , transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, son olarak forması giyen ve sözleşmesi elinde bulunan 'yi kadrosuna kattı. Başkan Adil Gevrek ve kurmaylarının uzun süredir görüşme halinde olduğu 27 yaşındaki sağ kanatla 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz yıl büyük bölümünde kadro dışı olduğu siyah-beyazlı ekipte 8 karşılaşmada 1 asistle oynamıştı.

SERGEN FIRSAT SUNDU
Teknik adam Sergen Yalçın'ın, Töre'yle yaptığı özel görüşmede kendisini yeniden kanıtlama fırsatı sunduğu kaydedildi. Kariyerine Leverkusen'de başlayan gurbetçi oyuncu, ardından , Hamburg ve formaları giydi. 2013'te kiralık olarak Beşiktaş'a gelen 27 yaşındaki oyuncu, 2014'te 4.5 milyon euro karşılığında oldu. 'da 120 karşılaşmada 19 gol, 29 asistlik performans sergiledi. 2017'de West Ham'a kiralanan Töre, daha sonra döndüğü Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla gözden düşmüştü.

  1. 16.7.2019
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