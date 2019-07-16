Gökhan Töre Malatyaspor'da
Malatyaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Son olarak Hadebe’yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan sağ kanatla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Yeni Malatyaspor, transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi elinde bulunan Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı. Başkan Adil Gevrek ve kurmaylarının uzun süredir görüşme halinde olduğu 27 yaşındaki sağ kanatla 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz yıl büyük bölümünde kadro dışı olduğu siyah-beyazlı ekipte 8 karşılaşmada 1 asistle oynamıştı.
SERGEN FIRSAT SUNDU
Teknik adam Sergen Yalçın'ın, Töre'yle yaptığı özel görüşmede kendisini yeniden kanıtlama fırsatı sunduğu kaydedildi. Kariyerine Leverkusen'de başlayan gurbetçi oyuncu, ardından Chelsea, Hamburg ve Rubin Kazan formaları giydi. 2013'te kiralık olarak Beşiktaş'a gelen 27 yaşındaki oyuncu, 2014'te 4.5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Kartal'da 120 karşılaşmada 19 gol, 29 asistlik performans sergiledi. 2017'de West Ham'a kiralanan Töre, daha sonra döndüğü Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla gözden düşmüştü.
- 16.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Gökhan Töre Malatyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.