Yeni Malatyaspor hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti
Bolu'da kamp yapan Yeni Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Ligi ekibi NK Çelik Zenica ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor ve teknik direktörlüğünü eski futbolcu Hasan Özer'in yaptığı Bosna Hersek Premier Ligi ekibi NK Çelik Zenica, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kamp çalışmaları kapsamında Abant'ta bir otelde kalan 2 kulüp hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'dan Eren Tozlu'nun 55'inci dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.
- 10.07.2019
- Mehmet Yiğiner: Altay'ı hem Galatasaray hem Beşiktaş istedi
- Fenerbahçe'den resmi son dakika açıklaması! Mesut Özil...
- TFF Başkanı Nihat Özdemir'den canlı yayında müjde!
- Eljif Elmas uçak biletini paylaştı! Adım Adım Napoli... Son dakika haberleri
- Galatarasay'da Emre Çolak depremi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri
-
Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
-
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına yeni transfer Altay Bayındır da katıldı
Toplam 1
Yorum
SAKA İYİ KALECİ İNŞLLAH YANAL OYNATIR.VOLKAN DEMİRELİ OYNATMASINDA
-
Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı
Toplam 1
Yorum
şemsettin Her Zaman Her Yerde En BÜYÜK FENERBAHÇE
Yeni Malatyaspor hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.