Yeni Malatyaspor hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti - Son dakika Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti

hazırlık maçında NK 'yı tek golle geçti

Yeni Malatyaspor hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti

'da kamp yapan , ekibi NK ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

takımlarından yönetimindeki ve teknik direktörlüğünü eski futbolcu Hasan Özer'in yaptığı ekibi NK , 'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kamp çalışmaları kapsamında Abant'ta bir otelde kalan 2 kulüp hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'dan Eren Tozlu'nun 55'inci dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.

  1. 10.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN