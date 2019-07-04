Jahovic: Malatya’da iyi işler yapacağız - Son dakika Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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: Malatya’da iyi işler yapacağız

Jahovic: Malatya’da iyi işler yapacağız
Bolu'da hazırlıklarını sürdüren Y.Malatya'nın yıldızı , başarı sözü verdi. Makedon golcü, "Malatya'da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle UEFA'da grupları hedefliyoruz. Gol atmak önemli ama kimin attığı önemli değil. Bu sene taraftardan stadı doldurmalarını istiyoruz" dedi.
  1. 4.7.2019
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