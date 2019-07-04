Jahovic: Malatya’da iyi işler yapacağız
Bolu'da hazırlıklarını sürdüren Y.Malatya'nın yıldızı Jahovic, başarı sözü verdi. Makedon golcü, "Malatya'da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle UEFA'da grupları hedefliyoruz. Gol atmak önemli ama kimin attığı önemli değil. Bu sene taraftardan stadı doldurmalarını istiyoruz" dedi.
- 4.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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acg bu adam bize lazım değil.
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