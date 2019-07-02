Ayala ve Oğuz mesaisi
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, Paraguaylı orta saha Victor Ayala ve Gençlerbirliği’nin sağ beki Ahmet Oğuz’la görüştüklerini söyledi.
Başkan Gevrek, "Kalecimiz Farnolle ile imzaladık. Yerli kaleci konusunda da görüşmelerimiz var. Daha önce de açıkladık, Ayala ile de bir görüşmemiz oldu ve görüşmeler devam ediyor. Bunun dışında birkaç isim daha var. Ahmet Oğuz da bu isimlerden birisi. Ancak önceliğimiz bir stoper ve orta saha" ifadelerini kullandı.
SERGEN HEYECANLI
Malatya? teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon öncesi camiaya umut dağıttı. Yalçın, "Biz de Malatya şehri de Avrupa'da oynayacağımız için heyecanlıyız. Teknik ekip olarak hazırız, takımı da hazırlayacağız. Sezonu erken açmanın dezavantajlarını biliyoruz, bu sebeple yavaş yavaş ilerliyoruz" diye konuştu.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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