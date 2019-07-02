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02 Temmuz 2019, Salı
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Ayala ve Oğuz mesaisi

Ayala ve Oğuz mesaisi

Yeni Malatyaspor Başkanı , transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni Başkanı Adil Gevrek, Paraguaylı orta saha Victor Ayala ve ’nin sağ beki ’la görüştüklerini söyledi.

Başkan Gevrek, "Kalecimiz Farnolle ile imzaladık. Yerli kaleci konusunda da görüşmelerimiz var. Daha önce de açıkladık, Ayala ile de bir görüşmemiz oldu ve görüşmeler devam ediyor. Bunun dışında birkaç isim daha var. da bu isimlerden birisi. Ancak önceliğimiz bir stoper ve orta saha" ifadelerini kullandı.

SERGEN HEYECANLI
? teknik direktörü , yeni sezon öncesi camiaya umut dağıttı. Yalçın, "Biz de Malatya şehri de Avrupa'da oynayacağımız için heyecanlıyız. Teknik ekip olarak hazırız, takımı da hazırlayacağız. Sezonu erken açmanın dezavantajlarını biliyoruz, bu sebeple yavaş yavaş ilerliyoruz" diye konuştu.

  1. 2.7.2019
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