Sergen Yalçın: 4-5 transfer yapmayı düşünüyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu 47 puanla 5'inci sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Yeni sezon ve UEFA hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetiminde ilk idman Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapıldı. Yalçın idaresinde başlayan idmana izinli olan futbolcular katılmazken, diğer futbolcular ise hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı.



"10 GÜNE KADAR TAM TAKIM HALİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLARIZ"

İdman başlamadan önce gazeteciler ve antrenmanı takip edenlerle tokalaşan Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın, transferlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Şu anda tam takım halinde değiliz Milli takımda olanlar var, asker olan oyuncularımız var ve yeni katılacak oyuncularımız var. İlk dönem Malatya'da 3- 4 günlük kampa hazırlık dönemi gibi düşünüyoruz, başlangıç dönemini. Ondan sonra iki tane kampı yapacağız ve UEFA maçı oynayacağız, ona hazırlanacağız Bolu da. Çalışıyoruz ve yeni katılacak arkadaşlarımız var biliyorsunuz yeni transferlerimiz var, daha da katılacak oyuncularımız var, onlarla ilgili çalışmalar içerisindeyiz şuan. Umarım işte bir 10 güne kadar tam takım halinde çalışmalara başlarız diye düşünüyorum" diye konuştu.



"GENİŞ BİR KADROYA İHTİYACIMIZ VAR"

Bir gazetecinin 'Yeni Malatyaspor'da olmanızın nedenleri' sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi: "En büyük neden tabii başkanla da görüştüğümüzde bizimde hedeflerimiz var, Malatyaspor'unda hedefleri var. Hedeflerimiz çok uyuştuğu için tercihimizi buradan yana kullandık, sağ olsun başkanımızda çok özveride bulundu bizim burada olmamız konusunda. Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi ayrıca Malatyaspor önemli bir camia geçen sezon UEFA Kupasına katılma şansı yakalamış ve iyi bir yerde bitirmiş bir camia. Biraz kadro konusunda sıkıntımız var, yeni bir yapılanma içerisindeyiz giden oyuncularımız var, yeni katılacak oyuncularımız var, biraz geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Onun için şuan çalışmalar yapıyoruz birlikte, umarım iyi bir kadro kurup birlikte iyi bir sezon başlangıcı yaparız."



"SEYİR ZEVKİ VEREN BİR TAKIM YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yeni Malatyaspor'a Konyaspor'dan yeni transfer edilen Jahovic ile Fofana ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Bu futbolcular ile Konya'da beraber çalıştık. İyi tanıyorum onlarda bizi iyi tanıyor oyunsal anlamda bize uygun oyuncular, kalitesi yüksek oyuncular. Mutlu olduk tabii onların buraya gelmesiyle daha da oyuncular almaya çalışıyoruz, bazı bölgelerde eksik yerlerimiz var onları doldurmaya çalışıyoruz. Oyunsal anlamda seyirciye zevk veren bir oyun oynatmak istiyoruz. Zaten genelde oyundan öncede bunun için mücadele ettik çalıştığımız yerlerde. Taraftarımızın maça gelmesini istiyoruz, taraftarımızın maça gelmesi içinde onları stada çekecek bir şeyler yapmamız lazım, onları yapmak için uğraşacağız biz. Güzel futbol, pozitif futbol, seyir zevki veren bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yaratabilirsek umarım sonucunda da başarıyı yakalarız ama uzun bir dönem bizi bekliyor. Zorlu bir süreç geçireceğiz. Oyuncular içinde bu kolay değil. Erken maçlara başlayacağız. Uzun bir dönem var, bu dönemde sabırlı bir şekilde sağlıklı bir şekilde birlikte götürmeye çalışacağız, oyuncularımızla birlikte" şeklinde konuştu.



"İNŞALLAH MUTLU SONA ULAŞIRIZ"

Şuanda aldıkları oyuncuların iyi olduğunu, Fofana ve Jahovic'in ligi iyi oyuncular olduklarını belirterek, "Bilen ve bu ligin önemli oyuncuları bana göre, iyi transferler şimdi üzerinde çalıştığımız oyuncular var, almaya çalıştığımız oyumcular var, eksik bölgelere. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var, bir şeyler yapmak için biraz daha geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Onu kurmaya çalışıyoruz, umarım üzerinde çalıştığımız oyuncular var inşallah mutlu sona ulaşırız" dedi.



"KADROMUZA 4 VEYA 5 OYUNCU KATMAMIZ GERECEK"

Kadroda stoper esiklerinin olduğunu ifade eden Yalçın, "Merkezde bir iki oyuncuya ihtiyacımız var, santrafor aldık, bir santrafor daha alacağız, bir kenar daha alacağız merkeze bir iki oyuncu daha alacağız. 'Kaleciyle de anlaşacağız' dedi başkan ancak bir sorun olacağını zannetmiyorum. Aynı kaleci ile devam edeceğiz. Tam bilmiyorum ama tahmini 4- 5 oyuncu daha transfer etmeyi düşünüyoruz. 4-5 oyuncuyu daha transfer edersek geniş bir kadromuz olur diye düşünüyorum. 4 veya 5 oyuncu katmamız gerecek diye düşünüyorum, şuanda elimizde olan kadroya" diye konuştu.