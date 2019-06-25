Jahovic: Sergen ile coşarım

Yeni Malatya, Konya'dan Jahovic'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki golcü için yeşil-beyazlılara 500 bin Euro bonservis ödeneceği öğrenildi. Tecrübeli santrfor, imza töreni sonrası Konya'daki hocası Aykut Kocaman'a göndermede bulundu. Jahovic, "Konyaspor'da farklı hoca ve sistemlerde oynadım, bu yüzden de performansım da düşüklük oldu. 2 sezon önce Sergen Yalçın'la Konya'da çalıştım. Sergen Yalçın sevdiğim bir hoca. Sistemi ve oyun formasyonu bana uygun ve çok beğeniyorum" dedi.



GÖZÜ GRUPLARDA

Sarı-kırmızılıların sürpriz transferi Jahovic, Yeni Malatyaspor'da büyük hedeflere oynamak için hazır olduğunu vurguladı. Makedon yıldız, "Malatyaspor'a transfer için özellikle başkana teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor'da forma giymek için hazırım. Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi'nde. Bu benim için büyük bir sorumluluk. Gol hedefim var ama takım kazandığı sürece sorun yok. İnşallah taraftarlarımızın da büyük desteğiyle Avrupa Ligi'nde gruplara kalırız" diye konuştu.



Türkiye kariyerine 2016'da Göztepe'de başlayan Jahovic, oynadığı 100 maçta 48 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi. Geçen sezon 6 gol atabilen Makedon yıldız, Konyaspor'da Aykut Kocaman'la uyum sorunu yaşadı.



SIRA, ORTA SAHA VE STOPERDE

Başkan Adil Gevrek, Jahovic transferiyle artık forvette sıkıntı çekmeyeceklerini vurgulayarak, yeni hedeflerinin orta saha ve stoper transferi olduğunu belirtti. Gevrek, "Jahovic'in Göztepe'deki performansının üzerine çıkacağını düşünüyorum. Hocamızın bizzat istediği bir oyuncuydu. Transferler devam ediyor. Şimdi orta saha ve stopere transfer yapmak istiyoruz. Titiz çalışıyoruz" dedi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Arjantin'de Gimnasia'yla kontratı bitecek olan 31 yaşındaki Arjantinli orta saha Victor Ayala'yla imza aşamasına geldi.



Kaleye MiLLi eldiven

Yeni Malatyaspor, geleceğe yönelik bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, 2. Lig ekibi Pendikspor ile yapılan görüşmeler sonucunda, U17 Milli Takımı kalecisi 17 yaşındaki Murat Akşit'i transfer etti.