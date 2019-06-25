Jahovic: Sergen ile coşarım - Son dakika Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Jahovic: Sergen ile coşarım

Jahovic: Sergen ile coşarım

’da farklı hoca ve sistemlerde oynadım, bu yüzden de performansımda düşüklük oldu. sevdiğim bir hoca. Sistemi ve oyun formasyonu bana uygun ve beğeniyorum.”

Yeni Malatya, 'dan Jahovic'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki golcü için yeşil-beyazlılara 500 bin Euro bonservis ödeneceği öğrenildi. Tecrübeli santrfor, imza töreni sonrası Konya'daki hocası 'a göndermede bulundu. Jahovic, "'da farklı hoca ve sistemlerde oynadım, bu yüzden de performansım da düşüklük oldu. 2 sezon önce 'la Konya'da çalıştım. Sergen Yalçın sevdiğim bir hoca. Sistemi ve oyun formasyonu bana uygun ve çok beğeniyorum" dedi.

GÖZÜ GRUPLARDA
Sarı-kırmızılıların sürpriz transferi Jahovic, 'da büyük hedeflere oynamak için hazır olduğunu vurguladı. Makedon yıldız, "Malatyaspor'a için özellikle başkana teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor'da forma giymek için hazırım. Yeni Malatyaspor 'nde. Bu benim için büyük bir sorumluluk. Gol hedefim var ama takım kazandığı sürece sorun yok. İnşallah taraftarlarımızın da büyük desteğiyle Avrupa Ligi'nde gruplara kalırız" diye konuştu.

Türkiye kariyerine 2016'da 'de başlayan Jahovic, oynadığı 100 maçta 48 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi. Geçen sezon 6 gol atabilen Makedon yıldız, Konyaspor'da Aykut Kocaman'la uyum sorunu yaşadı.

SIRA, ORTA SAHA VE STOPERDE
Başkan Adil Gevrek, Jahovic transferiyle artık forvette sıkıntı çekmeyeceklerini vurgulayarak, yeni hedeflerinin orta saha ve stoper transferi olduğunu belirtti. Gevrek, "Jahovic'in Göztepe'deki performansının üzerine çıkacağını düşünüyorum. Hocamızın bizzat istediği bir oyuncuydu. Transferler devam ediyor. Şimdi orta saha ve stopere transfer yapmak istiyoruz. Titiz çalışıyoruz" dedi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Arjantin'de Gimnasia'yla kontratı bitecek olan 31 yaşındaki Arjantinli orta saha Victor Ayala'yla imza aşamasına geldi.

Kaleye MiLLi eldiven
Yeni Malatyaspor, geleceğe yönelik bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, 2. Lig ekibi Pendikspor ile yapılan görüşmeler sonucunda, U17 kalecisi 17 yaşındaki Murat Akşit'i transfer etti.

  1. 25.6.2019
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