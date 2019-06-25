Jahovic: Sergen ile coşarım
“Konyaspor’da farklı hoca ve sistemlerde oynadım, bu yüzden de performansımda düşüklük oldu. Sergen Yalçın sevdiğim bir hoca. Sistemi ve oyun formasyonu bana uygun ve beğeniyorum.”
Yeni Malatya, Konya'dan Jahovic'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki golcü için yeşil-beyazlılara 500 bin Euro bonservis ödeneceği öğrenildi. Tecrübeli santrfor, imza töreni sonrası Konya'daki hocası Aykut Kocaman'a göndermede bulundu. Jahovic, "Konyaspor'da farklı hoca ve sistemlerde oynadım, bu yüzden de performansım da düşüklük oldu. 2 sezon önce Sergen Yalçın'la Konya'da çalıştım. Sergen Yalçın sevdiğim bir hoca. Sistemi ve oyun formasyonu bana uygun ve çok beğeniyorum" dedi.
GÖZÜ GRUPLARDA
Sarı-kırmızılıların sürpriz transferi Jahovic, Yeni Malatyaspor'da büyük hedeflere oynamak için hazır olduğunu vurguladı. Makedon yıldız, "Malatyaspor'a transfer için özellikle başkana teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor'da forma giymek için hazırım. Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi'nde. Bu benim için büyük bir sorumluluk. Gol hedefim var ama takım kazandığı sürece sorun yok. İnşallah taraftarlarımızın da büyük desteğiyle Avrupa Ligi'nde gruplara kalırız" diye konuştu.
Türkiye kariyerine 2016'da Göztepe'de başlayan Jahovic, oynadığı 100 maçta 48 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi. Geçen sezon 6 gol atabilen Makedon yıldız, Konyaspor'da Aykut Kocaman'la uyum sorunu yaşadı.
SIRA, ORTA SAHA VE STOPERDE
Başkan Adil Gevrek, Jahovic transferiyle artık forvette sıkıntı çekmeyeceklerini vurgulayarak, yeni hedeflerinin orta saha ve stoper transferi olduğunu belirtti. Gevrek, "Jahovic'in Göztepe'deki performansının üzerine çıkacağını düşünüyorum. Hocamızın bizzat istediği bir oyuncuydu. Transferler devam ediyor. Şimdi orta saha ve stopere transfer yapmak istiyoruz. Titiz çalışıyoruz" dedi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Arjantin'de Gimnasia'yla kontratı bitecek olan 31 yaşındaki Arjantinli orta saha Victor Ayala'yla imza aşamasına geldi.
Kaleye MiLLi eldiven
Yeni Malatyaspor, geleceğe yönelik bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, 2. Lig ekibi Pendikspor ile yapılan görüşmeler sonucunda, U17 Milli Takımı kalecisi 17 yaşındaki Murat Akşit'i transfer etti.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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