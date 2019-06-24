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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Jahovic yolda

Jahovic yolda

Başkan , 1 yıl daha kontratı olan 32 yaşındaki golcünün transferinde belli bir noktaya geldiklerini belirtip, gün içinde imza atacaklarını müjdeledi.

, 'dan bir daha yapmaya hazırlanıyor. İlk transferini 'dan Fofana'ya 2 yıllık imza artırarak gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, yine aynı takımdan Makedon golcü Adis Jahovic'i de renklerine bağlamak üzere. Geçtiğimiz günlerde Başkan 'in 'da yüz yüze görüştüğü Jahovic ile anlaşmaya varıldığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

KOCAMAN'LA OLMADI
Başkan Gevrek, 32 yaşındaki yıldızın transferinin güne biteceğini ifade ederken, kulübüyle görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. kariyerine 'de başlayan Jahovic, ilk sezonunda 21, 2. sezonunda ise devreyi 14 golle tamamlayıp Konya'nın yolunu tuttu. Geçen sezon 6 gol atabilen yetenekli santrfor, 'la uyum sorunu yaşadı.

AVRUPA MAÇLARINI İPLE ÇEKİYORUZ
Yeni Malatyaspor'da Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. O.Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklarını hatırlatıp, tarihi maçı iple çektiklerini vurgulayan Gündüz, "Avrupa maçlarını iple çekiyoruz. Turu geçmek istiyoruz. Hedefimiz gruplara kalmak" diye iddialı konuştu.

MALATYASPOR'DA GUİLHERME MÜJDESİ
Başkan Adil Gevrek, iç transferde de geçen sezon takıma katkı sağlayan isimleri tutmak için önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Başkan Gevrek, "5-6 transfer yapacağız. İç transferde ile anlaştık, Guilherme ile anlaşmak üzereyiz" ifadelerini kullandı. Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da olan 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, geçen sezon 35 maçta 5 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekti.

  1. 24.6.2019
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