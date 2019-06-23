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23 Haziran 2019, Pazar
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Yüzde 90 bitirdik

Yüzde 90 bitirdik
Genel Sekreteri , Güney Amerika'da bir oyuncuyla görüştüklerini açıkladı. Çakır, "Beğendiğimiz bir futbolcu var ve yüzde 90 anlaştık" diye konuştu. Burak Çakır, takımın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleşmesi muhtemel rakiplere de gözdağı verdi. Genç yönetici, "İkinci eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Bizim için başarılı bir kura oldu. İki takımı da yenebilecek ve turu geçecek güçteyiz" diye konuştu.
  1. 23.6.2019
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