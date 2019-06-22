Paraguaylı dinamo yolda

Kulübü Gimnasia'yla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Paraguaylı futbolcunun 1 Temmuz itibariyle de sarı-kırmızılı kulübün kampına katılması bekleniyor. Geçen sezon 16 maça çıkan tecrübeli futbolcu, sezonu 1 asistle tamamlarken, 19 kez de Milli Takım formasını giydi.