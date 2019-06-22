Paraguaylı dinamo yolda
Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Yeni Malatyaspor, Fofana'nın ardından 2. transferini Arjantin'den yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların transfer komitesi üyesi Burak Çakır'ın Arjantin'de görüşüp anlaştığı 31 yaşındaki orta saha Victor Ayala'yla 1 yıllık ön protokol imzaladığı bildirildi.
Kulübü Gimnasia'yla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Paraguaylı futbolcunun 1 Temmuz itibariyle de sarı-kırmızılı kulübün kampına katılması bekleniyor. Geçen sezon 16 maça çıkan tecrübeli futbolcu, sezonu 1 asistle tamamlarken, 19 kez de Milli Takım formasını giydi.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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