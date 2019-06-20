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20 Haziran 2019, Perşembe
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’ya çetin ceviz

Malatya’ya çetin ceviz

'i 47 puanla 5. tamamlayıp ülkemizi 'nde temsil edecek Y.Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2. 'nda Slovenya'dan Ljubljana, 'dan Rigas galibiyle eşleşecek.

'i 47 puanla 5. tamamlayıp ülkemizi 'nde temsil edecek Y.Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2. 'nda Slovenya'dan Ljubljana, 'dan Rigas galibiyle eşleşecek. İlk maç 25 Temmuz'da oynanacak, rövanş ise 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Temsilcimizin muhtemel rakiplerinden Ljubljana, altışar kez Slovenya ligi ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon ligi 2. sırada tamamladı. Ljubljana'ya göre daha zayıf bir takım olan Letonya temsilcisi Rigas da geçtiğimiz sezon ligde 2. sırayı aldı.

ŞiFRELER SUMUDICA'DAN

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir'in Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica, yıldız oyuncular alıp yaşlı bir takım kurmak istemediğini belirterek, kırmızı-siyahlıların şifrelerini verdi. Sumudica, "Transfer edeceğimiz oyuncular, kalpten oynayan isimler olacak. Daha önceden beraber çalıştığımız, benim bildiğim oyuncular aramıza katılabilir. Bu anlamda Romanya ve 'dan bazı oyuncular aramıza katılabilir" diye konuştu.

  1. 20.6.2019
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