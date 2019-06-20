Malatya’ya çetin ceviz
Süper Lig'i 47 puanla 5. tamamlayıp ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Y.Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya'dan Ljubljana, Letonya'dan Rigas galibiyle eşleşecek.
Süper Lig'i 47 puanla 5. tamamlayıp ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Y.Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya'dan Ljubljana, Letonya'dan Rigas galibiyle eşleşecek. İlk maç 25 Temmuz'da oynanacak, rövanş ise 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Temsilcimizin muhtemel rakiplerinden Ljubljana, altışar kez Slovenya ligi ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon ligi 2. sırada tamamladı. Ljubljana'ya göre daha zayıf bir takım olan Letonya temsilcisi Rigas da geçtiğimiz sezon ligde 2. sırayı aldı.
ŞiFRELER SUMUDICA'DAN
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir'in Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica, yıldız oyuncular alıp yaşlı bir takım kurmak istemediğini belirterek, kırmızı-siyahlıların transfer şifrelerini verdi. Sumudica, "Transfer edeceğimiz oyuncular, kalpten oynayan isimler olacak. Daha önceden beraber çalıştığımız, benim bildiğim oyuncular aramıza katılabilir. Bu anlamda Romanya ve Kayserispor'dan bazı oyuncular aramıza katılabilir" diye konuştu.
- 20.6.2019
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