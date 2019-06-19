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19 Haziran 2019, Çarşamba
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'un Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek olan , Ljubljana - Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'den Yeni da yer aldı.

Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.

  1. 19.06.2019
  2. Güncelleme: 19.06.2019 15:56
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