Barboza geliyor
Yeni Malatyaspor'da transfer hareketliliği... Copa Libertadores şampiyonu River Plate’in 1.93’lük dev kulesi, halı saha maçında Yeni Malatya formasını üstüne geçirdi ve camiaya selam gönderdi.
Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getiren Yeni Malatyaspor, Arjantin devi River Plate'den Alexander Barboza ile anlaşmaya vardı. Başarılı stoper de arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında sarı-kırmızılıların formasını giyerek sarı-kırmızılı camiaya selam gönderdi. 1.93'lük dev kulenin hafta içi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon 24 maça çıkan Barboza, kiralık oynadığı Defensor'da 1 gol, 1 asist yaptı. 24 yaşındaki genç savunmacının River Plate'le sözleşmesi de 2021'de sona eriyor.
KAMP 25 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Yeni Malatyaspor'un kamp programı da açıklandı. Sarıkırmızılılar, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları, erken başlayacak. Malatya temsilcisi, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecek. 5 gün boyunca Malatya'da çeşitli sağlık testlerinden geçeceği açıklanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, daha sonra ikinci etap kamp çalışmaları için şehirden ayrılacak.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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