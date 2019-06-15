Fofana tamam
Sarı-kırmızılılar, Konyaspor’la sözleşmesi sona eren Fildişi’li sol kanatla anlaştı. 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Geçtiğimiz gün Sergen Yalçın'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Yeni Malatya, tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transferde girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, Konyaspor'la sözleşmesi sona eren Moryke Fofana'yla anlaşma sağladığı öğrenildi. 27 yaşındaki Fildişi'li sol kanatla yapılan görüşmelerde 2 yıllık sözleşme üzerinde durulduğu ve son pürüzlerin ardından imzaların atılacağı bildirildi.
KAMARA KALIYOR
2016-2017 sezonunun devre arasında Lorient'ten gelen Fofana, Konyaspor formasıyla 96 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Sergen Yalçın'ın, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fulham'dan kiralanan Aboubakar Kamara'nın takımda kalmasını istediği belirtildi. 24 yaşındaki Fransız forvetle anlaşan Yeni Malatyaspor, İngiliz ekibine ise kiralama ücreti olarak 1 milyon 500 bin euro önerdi.
- 15.6.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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