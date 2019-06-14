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14 Haziran 2019, Cuma
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Sergen resmen ’da

Sergen resmen Malatya’da

1 yıllık imzayı atan başarılı hoca, oyuncuya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

, anlaşma sağladığı 'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulübün hedefleriyle kendi hedeflerinin aynı yerde birleştiğini belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Kalan yerden devam etmek istiyoruz ama zor bir dönem bizi bekliyor. Malatyalılar hiç merak etmesin. Tahminim oyuncu alacağız. Umarım hem 'de hem de Avrupa'da istediğimiz şeyleri gerçekleştirebiliriz" dedi. Yalçın, Türkiye'de uzun süreli kontrat yapmanın mantığı olmadığını ve tazminat maddesi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

BARBOZA'DA SONA DOĞRU
görüşmeleri sıklaştıran Yeni , 'in Arjantinli stoperi Alexander Barboza'yı kiralamak için teklif yaptı. 24 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Justicia'da 24 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 14.6.2019
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