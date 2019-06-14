Sergen resmen Malatya’da

Yeni Malatya, anlaşma sağladığı Sergen Yalçın'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulübün hedefleriyle kendi hedeflerinin aynı yerde birleştiğini belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Kalan yerden devam etmek istiyoruz ama zor bir dönem bizi bekliyor. Malatyalılar hiç merak etmesin. Tahminim 7-8 oyuncu alacağız. Umarım hem Türkiye'de hem de Avrupa'da istediğimiz şeyleri gerçekleştirebiliriz" dedi. Yalçın, Türkiye'de uzun süreli kontrat yapmanın mantığı olmadığını ve tazminat maddesi bulunmadığını da sözlerine ekledi.



BARBOZA'DA SONA DOĞRU

Transferde görüşmeleri sıklaştıran Yeni Malatya, River Plate'in Arjantinli stoperi Alexander Barboza'yı kiralamak için teklif yaptı. 24 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Justicia'da 24 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.