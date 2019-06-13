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13 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Yeni Malatyaspor Haberleri Evkur Yeni Malatyaspor’da Fofana tamam, Güray’da pürüz çıktı

Evkur ’da Fofana tamam, Güray’da pürüz çıktı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Fofana tamam, Güray’da pürüz çıktı

Teknik direktörlük görevine 'ı getiren Evkur 'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı siyahlı ekipte Fofana'nın transferinde sona gelindi.

Evkur 'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında görüşülen iki isimden ile prensipte anlaşılmaya varıldığı, 'da ise pürüz çıktığı ifade ediliyor.

ile 2 yıllık anlaşmaya vardıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıların 'un yıldız ismi Moryke Fofana ile yaptığı son görüşmede anlaşmaya vardığı belirtiliyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
Malatyaspor'un transfer listesinde bulunan bir diğer isim Akhisarspor'lu Güray Vural ile yapılan son görüşmede ise ortaya bazı pürüzlerin çıktığı ve bu transferin şimdilik durdurulduğu iddia ediliyor. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi konusundaki sıkıntının iki taraf arasındaki fiyat farkından kaynaklandığı, tecrübeli futbolcuyla önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapılabileceği ise gelen haberler arasında.

Bu arada sezon başında İtalya'nın Benetivo takımından kiralanan Guilherme Costa Margues'in opsiyonunun kullanılmasının da sarı-kırmızılı kulübün gündeminde olduğu ve girişimlere başlandığı öğrenildi.

Özellikle ligin ilk yarısında sergilediği performansla Malatyalı taraftarların beğenisini kazanan Brezilyalı oyuncu için kulübüyle yeniden anlaşmaya varılacağı bildirildi.

  1. 13.06.2019
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