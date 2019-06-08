Malatyaspor Derneği'nden Milli Takım'a destek
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Malatyaspor Derneği'nden Milli Takım'a destek

Malatyaspor Derneği'nden Milli Takım'a destek

Geçtiğimiz günlerde yeniden kuruluşunu gerçekleştiren , A 'nın ’da oynadığı maçta tribünlerde yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde yeniden kuruluşunu gerçekleştiren , A 'nın 'da oynadığı maçta tribünlerde yerini aldı.

2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Malatya'da Slovakya ile karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı desteklemek için tribünlerde yerini alan Malatyaspor Taraftarlar Derneği, karşılaşma boyunca ay-yıldızlılar lehine tezahüratlarda bulundu.

Derneği basın sözcüsü Av. Ömer Şengün, Malatya'da ilk kez bir milli maçın oynanmasından dolayı taraftarlar olarak mutlu olduklarını söyleyerek, bu organizasyonda emeği geçenleri kutladı. Karşılaşmayı net bir skorla kazandıkları için de sevinçli olduklarını belirten Şengün, "Milletçe bu galibiyet ve coşkuya en çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde bizleri sevindiren Erkekler 'nı kutluyorum" dedi.

Dernek olarak ilk organizasyonlarını bu milli maçta yaptıklarını da dile getiren Şengün, "Malatyalı olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ı kutluyoruz. Malatya'yı unutmayıp bu güzel organizasyonla bizleri onura ettikleri için kendisini Malatyaspor Derneği olarak kutluyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

  1. 08.06.2019
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