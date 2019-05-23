Evkur Yeni Malatyaspor’da Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrıldı
Evkur Yeni Malatyaspor’da sözleşmesi sona eren 11 futbolcudan birisi olan golcü Ömer Şişmanoğlu eşyalarını toplayarak Malatya’dan ayrıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona eren 11 futbolcudan birisi olan golcü Ömer Şişmanoğlu eşyalarını toplayarak Malatya'dan ayrıldı.
Bu sezon başında Göztepe'den 1 yıllığına bedelsiz olarak alınan 30 yaşındaki golcü oyuncu eski sakatlığının nüksetmesinden dolayı gerekli verimi sağlayamamıştı. Genelde müsabakalara kulübeden dahil olan Ömer Şişmanoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli golcü bu maçlarda rakip fileleri 6 kez sarsarken, özellikle müsait durumda kaçırdığı net gollük pozisyonlarla da taraftarın eleştirisini almıştı. Şişmanoğlu, taraftarın bu eleştirine Beşiktaş'a attığı gol sonrası kulaklarını kapatarak yanıt vermiş, daha sonra hareketinin geneli kapsamadığını, birkaç taraftara olduğunu söyleyerek özür dilemek zorunda kalmıştı.
Bu arada sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sona eren isimlerden yeni sözleşme yapılması düşünülmeyen futbolcuların da yavaş yavaş netleşmeye başladığı öğrenildi.
Buna göre Malatya yönetiminin Murat Yıldırım, Pereira, Guilherme, Fabıan Farnolle, Adem Büyük, Murat Akça, Erkan Kaş ve Aboubakar Kamara ile sözleşme yenilemeyeceği öne sürülüyor.
- 23.05.2019
- Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı... Emre Belözoğlu sonrası büyük bomba! O da dönüyor...
- 2020 model Galatasaray böyle uçacak! Son dakika transfer haberleri...
- İşte Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!
- Mustafa Cengiz'den şampiyonluk itirafı! "İlahi bir el yanımızdaydı"
- Fenerbahçe'nin savunmacısına Yunan kancası!
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Evkur Yeni Malatyaspor’da Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.