Evkur Yeni Malatyaspor’da Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrıldı
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Evkur ’da takımdan ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrıldı

Evkur ’da sözleşmesi sona eren 11 futbolcudan birisi olan golcü eşyalarını toplayarak ’dan ayrıldı.

Evkur 'da sözleşmesi sona eren 11 futbolcudan birisi olan golcü eşyalarını toplayarak 'dan ayrıldı.
Bu sezon başında 'den 1 yıllığına bedelsiz olarak alınan 30 yaşındaki golcü oyuncu eski sakatlığının nüksetmesinden dolayı gerekli verimi sağlayamamıştı. Genelde müsabakalara kulübeden dahil olan Ömer Şişmanoğlu, Malatyaspor formasıyla ve olmak üzere toplam 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli golcü bu maçlarda rakip fileleri 6 kez sarsarken, özellikle müsait durumda kaçırdığı net gollük pozisyonlarla da taraftarın eleştirisini almıştı. Şişmanoğlu, taraftarın bu eleştirine 'a attığı gol sonrası kulaklarını kapatarak yanıt vermiş, daha sonra hareketinin geneli kapsamadığını, birkaç taraftara olduğunu söyleyerek özür dilemek zorunda kalmıştı.
Bu arada sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sona eren isimlerden yeni sözleşme yapılması düşünülmeyen futbolcuların da yavaş yavaş netleşmeye başladığı öğrenildi.

Buna göre Malatya yönetiminin , Pereira, Guilherme, Fabıan Farnolle, , Murat Akça, ve Aboubakar Kamara ile sözleşme yenilemeyeceği öne sürülüyor.

  1. 23.05.2019
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