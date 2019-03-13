İlk 6 hedefinden kopmadık – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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İlk 6 hedefinden kopmadık

İlk 6 hedefinden kopmadık

hocası Erol Bulut, “Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. İlk 6 içerisinde olma hedefimiz halen devam ediyor” dedi.

Ligde 7 maçtır galibiyete hasret kalan Y., sahasındaki A.Gücü maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Erol Bulut, "Bu duruma nasıl geldiysek, bu maçı da hep birlikte çıkıp istediğimiz o 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz ama bir şey unutmayalım; hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık. Şu an 6. sıradayız, kupada yarı finaldeyiz. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. İlk 6 hedefimiz halen devam ediyor. O 9 maçta bunu gerçekleştireceğiz" diye iddialı konuştu.

ERTAÇ VE MURAT'A UZUN SÜRE SABRETTİM
TEknik , kadro dışı bırakılan kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça hakkında da açıklamalarda bulundu. Bulut, "Her şeyin bir nedeni var. Ben uzun zamandır yeterince sabrettim" dedi.

  1. 13.3.2019
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