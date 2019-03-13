İlk 6 hedefinden kopmadık
Malatya hocası Erol Bulut, “Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. İlk 6 içerisinde olma hedefimiz halen devam ediyor” dedi.
Ligde 7 maçtır galibiyete hasret kalan Y.Malatya, sahasındaki A.Gücü maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Teknik Direktör Erol Bulut, "Bu duruma nasıl geldiysek, bu maçı da hep birlikte çıkıp istediğimiz o 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz ama bir şey unutmayalım; hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık. Şu an 6. sıradayız, kupada yarı finaldeyiz. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. İlk 6 hedefimiz halen devam ediyor. O 9 maçta bunu gerçekleştireceğiz" diye iddialı konuştu.
ERTAÇ VE MURAT'A UZUN SÜRE SABRETTİM
TEknik Direktör Erol Bulut, kadro dışı bırakılan kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça hakkında da açıklamalarda bulundu. Bulut, "Her şeyin bir nedeni var. Ben uzun zamandır yeterince sabrettim" dedi.
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