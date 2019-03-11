Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça kadro dışı kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet alamayan Evkur Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça süresiz kadro dışı bırakıldı.



Ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ve topladığı 29 puanla devre arasına lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren Yeni Malatyaspor, ikinci yarıdaki 8 mücadelede 1 maç kazanabildi. Ligde son 7 maçın 5'ini kaybeden, 2'sinde de berabere kalan sarı- kırmızılılarda kaleci Ertaç Özbir ve Murat Akça süresiz kadro dışı bırakıldı. Sabahın saatlerinde Malatya'ya gelen Kulüp Başkanı Adil Gevrek Nurettin Soykan Tesisleri'ne geçerek teknik heyet ile görüştü. Görüşme neticesinde Murat Akça ile kaleci Ertaç Özbir süresiz kadro dışı bırakılırken, altyapıda uygun antrenörler ile idmanlara çıkacağı öğrenildi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;

Yönetim Kurulumuz ve Teknik Heyetimizin bugün yapmış olduğu görüşme neticesinde; Teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda profesyonel futbolcularımızdan Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.