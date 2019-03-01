Yeni Malatyaspor'un aklı kupada
01 Mart 2019, Cuma
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'un aklı kupada

Yeni Malatyaspor'un aklı kupada

Ziraat ’nda ’yi penaltılarla eleyerek yarı finalde ’ın rakibi olan sarı-kırmızılılar, ve Akhisarspor gibi kupada tarih yazmak istiyor.

'nda A Spor'dan yayınlanan müthiş maçta penaltılarla 'yi eleyerek adını yarı finale yazdıran 'da büyük sevinç hakim. Tarihinde ilk kez kupada yarı final oynayacak olan sarı-kırmızılılar, final için 'la kozlarını paylaşacak. Hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Malatyaspor, en kısa yol olan Türkiye Kupası'yla bu amacını gerçekleştirmek istiyor.

ÇIKARMA YAPACAĞIZ

Asbaşkan ve Basın Sözcüsü , kupada tarih yazacaklarını vurguladı. Erdal Gündüz, "Bu kadar sakat ve cezalıya rağmen turlamak büyük başarı. Burada yönetime düşen şey, takımı gerçekten tebrik etmek. Galatasaray'ı da yenerek finali istiyoruz. Finalin oynanacağı Sivas bize yakın, oraya çıkarma yaparak kupayı şehrimize getireceğiz inşallah" diye iddialı konuştu.

  1. 1.3.2019
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