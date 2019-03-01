Yeni Malatyaspor'un aklı kupada
Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi penaltılarla eleyerek yarı finalde Galatasaray’ın rakibi olan sarı-kırmızılılar, Konyaspor ve Akhisarspor gibi kupada tarih yazmak istiyor.
Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan müthiş maçta penaltılarla Göztepe'yi eleyerek adını yarı finale yazdıran Yeni Malatyaspor'da büyük sevinç hakim. Tarihinde ilk kez kupada yarı final oynayacak olan sarı-kırmızılılar, final için Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Malatyaspor, en kısa yol olan Türkiye Kupası'yla bu amacını gerçekleştirmek istiyor.
ÇIKARMA YAPACAĞIZ
Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, kupada tarih yazacaklarını vurguladı. Erdal Gündüz, "Bu kadar sakat ve cezalıya rağmen turlamak büyük başarı. Burada yönetime düşen şey, takımı gerçekten tebrik etmek. Galatasaray'ı da yenerek finali istiyoruz. Finalin oynanacağı Sivas bize yakın, oraya çıkarma yaparak kupayı şehrimize getireceğiz inşallah" diye iddialı konuştu.
- 1.3.2019
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