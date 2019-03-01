Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e bileniyor

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası 'nda yarı finale kalmaları ile bu hafta evlerinde oynayacakları lider Medipol Başakşehir karşılaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Sezon başında eksik kadroyla başladık. Transferler geç geldi. Lige o şekilde başladık ama iyi başladık. İkinci yarıda aynı şekilde oldu, istediğimiz transferleri zamanında getiremedik. Birinci ve ikinci opsiyonlarımız gerçekleşmedi. Üçüncü ve dördüncü opsiyonlarımızı gerçekleştirmeye çalıştık. Onlardan birkaç tanesini alabildik. Orada da birkaç transferimiz bize geç katıldı. Her şeye rağmen ikinci yarıda ilk maçımızı Göztepe 'ye karşı kazandık ama sonrasında bir mağlubiyetimiz oldu. Ondan sonraki süreçte maalesef yaşadığımız sakatlıklar 8'e kadar çıktı. Bizi biraz geriye attı ama ne olursa olsun Göztepe'yle oynadığımız kupa maçında eksik olmamıza hatta ısınmada Murat Akça'nın tekrar sakatlanmasıyla sistemi tekrar değiştirmek zorunda kaldık. Nitekim 120 dakika boyunca sahada olan futbolcularım en iyi mücadeleyi verdiler. 'Biz final oynamak istiyoruz' dedik, inşallah bu sene gerçekleşecek. Sadece final değil, kupayı da almak istiyoruz" şeklinde konuştu.Yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını da söyleyen Bulut, "Önümüzde zorlu bir rakip var. Orada da hem deplasman hem de evimizde oynayacağız. İstediğimiz skorları alıp, adımızı finale yazdırmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bulut, bir gazetecinin 'yaşanan sakatlıkları neye bağlıyorsunuz?' sorusuna ise, "Çoğu sakatımız darbeden olan sakatlıklar. Bir kaç arkadaşımızın da yoğun program çünkü 3 günde bir maç oynuyoruz. Birde zeminin şartlarını herkes görüyor. Zemin hava şartlarından çok sert olduğundan dolayı bu yıl 3 günde bir maç oynayıp, sert zeminde antrenman yaptığınızda adaleler etkileniyor. Bu da bizim 3-4 futbolcumuzda gerçekleşti ama diğer sakatlıklar darbeden dolayı" diyerek cevap verdi.

Bulut, bir basın mensubunun geride kalan Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı 'Adalet istiyorum, gerisini siz tamamlayın' açıklamasını da sorması üzerine, "Çaykur Rizespor maçı sonrası VAR ile ilgili bir kaç söz sarf ettim ama meslektaşım Okan Buruk bunu yanlış anladı ve benimle ilgili konuştu. Ona da buradan mesaj göndereyim. Bize verilmeyen penaltı pozisyonunu bir izlesin, topa ilk kim dokunuyor, kendi kararını kendisi verir. Okan hoca işini iyi yapan bir tek direktör ama hakemlerden kendisi de dert yandı ve ceza aldı, onun da düşünmesi lazım" diye konuştu.



Bu hafta sonu Malatya'da oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bulut, "Başakşehir'in konumu, elindeki kadrosu ve kalitesi belli. Tabii biz onlarla şampiyonluk yarışında değiliz. Onların ve bizim konumlarımız farklı. Biz şuan bulunduğumuz konumdan mutluyuz, beşinci sıradayız. Üst sıralarda ne kadar kalabilirsek kalmak istiyoruz. İlk yarı bittiğinde ve bu takım 29 puanda olduğunda, 'İkinci yarı başladığında ilk 7-8 haftayı atlatalım, ondan sonra gerçek hedefimiz ortaya çıkacak' dedim, o durumdayız" ifadelerine yer verdi.

FUTBOLCULAR EREN VE ERTAÇ'TAN DEĞERLENDİRME

Evkur Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ligin ikinci yarısına Göztepe galibiyetiyle başladık. Bizim için iyi bir başlangıç oldu ama daha sonra kötü giden bir süreç vardı. Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmasına baktığımızda son dakikalarda yediğimiz goller var. O maçlardan galibiyetle ayrılabilirdik. Arada oynadığımız kupa maçlarında tur atlayarak, moral bulmuş olduk. Bu hafta da Başakşehir karşılaşması var, kupadan moralli döndük. Başakşehir karşılaşmasını kazanıp, ligde kötü gidişatımıza son vermek istiyoruz" dedi.

Medipol Başakşehir'in şu anda ligin lideri olduğunu anımsatan golcü futbolcu, "İyi ve alternatifli bir kadroya sahipler. Bizde kendi sahamızda oynayacağız, son haftalarda da ligde kötü bir gidişatımız var ve buna son vermek istiyoruz. Bizimde tabii kendimize göre hedeflerimiz var. Galip gelmek istiyoruz. Eksiklerimiz var ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah istediğimiz sonuçla ayrılırız" ifadelerini kullandı.



Evkur Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Ertaç Özbir ise Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, yarı finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özbir, "Yarı finale kalmak bizi çok mutlu etti. Göztepe ile oynadığımız rövanş maçı öncesi 8-9 futbolcu arkadaşımız sakattı. Neticede sahaya 11 kişi çıkıyoruz ve biz inanarak sahaya çıktık. İnanmanın neticesinde de yarı finale kaldık. İnşallah bunun sonrasında da final oynayıp, kupayı kazanırız" diye konuştu.



Özbir, pazar günü sahalarında oynayacakları Medipol Başaklehir maçıyla ilgili ise, "Başakşehir son 3-4 senenin flaş takımlarından bir tanesi. Bu senede zaten bunu gösterdiler. Biz sahaya inanarak çıktığımızda puan ya da puanlarla ayrılacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.