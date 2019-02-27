Tahkim Kurulu Adem Büyük için yapılan itirazı reddetti
27 Şubat 2019, Çarşamba
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için yapılan itirazı reddetti

Tahkim Kurulu Adem Büyük için yapılan itirazı reddetti

, Evkur futbolcusu 'ün maçında Lens'e yaptığı hareket sonrasında gördüğü kırmızı kart sonucunda aldığı 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.

, Evkur futbolcusu 'ün maçında Lens'e yaptığı hareket sonrasında gördüğü kırmızı kart sonucunda aldığı 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu'nun 27 Şubat 2019 günlü (12) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aldığı karar şöyle:

"'nün futbolcusu Adem Büyük ile ilgili 'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/674 K.2018-2019/818 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 16:28
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