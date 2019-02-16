Statta sıkı güvenlik – Fotomaç – 16 Şubat 2019
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Statta sıkı güvenlik

Statta sıkı güvenlik

ile arasında oynanan kritik karşılaşmada, Yeni Stadı'nın çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Yoğun bir taraftar ilgisinin olduğu mücadelede, stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı. Çok sıkı bir güvenliğin karşılaşmada herhangi olumsuz bir olay yaşanmadı.
  1. 16.2.2019
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