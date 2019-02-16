Statta sıkı güvenlik

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan kritik karşılaşmada, Yeni Malatya Stadı'nın çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Yoğun bir taraftar ilgisinin olduğu mücadelede, stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı. Çok sıkı bir güvenliğin karşılaşmada herhangi olumsuz bir olay yaşanmadı.