Kırmızı kart bozdu – Fotomaç – 16 Şubat 2019
16 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yeni Malatyaspor Haberleri bozdu

bozdu

Kırmızı kart bozdu

, “’ün gördüğü kırmızı kartla oyun planımız bozuldu. Baskıyı kaldıramadık” diye konuştu.

Teknik Direktörü , sahaya kazanmak için çıktıklarını ancak kırmızı kartın oyun planını bozduğunu söyledi. Başarılı hoca, "Kazansaydık üçüncü sıraya yükselecektik. Maça etkili başlayan taraf bizdik. Pozisyon vermedik. Rakibi iyi kilitledik. Erken gördüğümüz sonrası 1 kişi uzun süre eksik oynamak kolay değildi. İkinci yarıda 'ın baskılı oynayacağını biliyorduk. İlk 10 dakika baskıyı kırsaydık puan çıkarabilirdik" dedi. Beraberliği yakalamanın önemli olduğunu söyleyen Bulut, "Çok hızlı şekilde gol yiyince puan çıkmadı. maçına bakacağız" dedi.
  1. 16.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kırmızı kart bozdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN