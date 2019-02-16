Kamara yetişmedi – Fotomaç – 16 Şubat 2019
16 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yeni Malatyaspor Haberleri Kamara yetişmedi

Kamara yetişmedi

Kamara yetişmedi

'un 'nin Fulham takımından kiraladığı Aboubakar Kamara, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanında alt adalesinde zorlanma meydana gelen 23 yaşındaki Fransız golcü, karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. 'da Kamara, ligde ve kupada sadece birer maçta sonradan oyuna girdi.
  1. 16.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kamara yetişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN