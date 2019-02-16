Biri tuttu, biri attı – Fotomaç – 16 Şubat 2019
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Biri tuttu, biri attı

Biri tuttu, biri attı

Yeni 'da Erol Bulut, maçında zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Geçen hafta maçında 11'de görev alan kaleci Farnolle cezası, Bifouma ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Yerlerine kalede Ertaç Özbir, forvette ise görev aldı. Ertaç, kurtarışlarıyla kalede devleşirken, Şişmanoğlu ise gol atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
  1. 16.2.2019
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