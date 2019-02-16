Adem Büyük’e VAR’dan kırmızı

Adem, ayağını bastıktan sonra hemen çektiğini söylese de Çakır'ın kararı değişmediEVKUR Yeni Malatyaspor'da kaptan Adem Büyük ilk yarı biterken VAR kararıyla oyundan atıldı. Tecrübeli futbolcu, 41. dakikada Jeremain Lens'e arkadan yaptığı hareket nedeniyle önce sarı kart gördü. Hakem Cüneyt Çakır, VAR ekibinden gelen uyarıyla kenara giderek pozisyonu ekrandan tekrar izledi. Çakır kararında değişiklik yaparak Adem'in Lens'in ayağına sakatlamaya yönelik şekilde bastığına hükmetti ve direkt kırmızı kartını çıkardı. Evkur Yeni Malatyaspor kalan 49 dakikayı on kişi oynadı.



4'ÜNCÜ KIRMIZISI

Adem Büyük kariyerinde 4'üncü kez kırmızı kart gördü. Sarı- kırmızılı futbolcu bu kartların ikisini Beşiktaş'a karşı görürken, birer kez de Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor maçlarında oyundan ihraç edildi.