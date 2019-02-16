Adem Büyük’e VAR’dan kırmızı – Fotomaç – 16 Şubat 2019
16 Şubat 2019, Cumartesi
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’e VAR’dan kırmızı

Adem Büyük’e VAR’dan kırmızı

Lens’in arkadan ayağına basan Büyük önce sarı gördü. VAR’a giden Çakır kartı kırmızıya çevirdi.

Adem, ayağını bastıktan sonra hemen çektiğini söylese de Çakır'ın kararı değişmediEVKUR 'da kaptan ilk yarı biterken VAR kararıyla oyundan atıldı. Tecrübeli futbolcu, 41. dakikada 'e arkadan yaptığı hareket nedeniyle önce sarı kart gördü. Hakem , VAR ekibinden gelen uyarıyla kenara giderek pozisyonu ekrandan tekrar izledi. Çakır kararında değişiklik yaparak Adem'in Lens'in ayağına sakatlamaya yönelik şekilde bastığına hükmetti ve direkt kırmızı kartını çıkardı. Evkur Yeni Malatyaspor kalan 49 dakikayı on kişi oynadı.

4'ÜNCÜ KIRMIZISI
Adem Büyük kariyerinde 4'üncü kez kırmızı kart gördü. Sarı- kırmızılı futbolcu bu kartların ikisini 'a karşı görürken, birer kez de ve maçlarında oyundan ihraç edildi.

  1. 16.2.2019
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