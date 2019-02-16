Adem Büyük’e VAR’dan kırmızı
Lens’in arkadan ayağına basan Büyük önce sarı gördü. VAR’a giden Çakır kartı kırmızıya çevirdi.
Adem, ayağını bastıktan sonra hemen çektiğini söylese de Çakır'ın kararı değişmediEVKUR Yeni Malatyaspor'da kaptan Adem Büyük ilk yarı biterken VAR kararıyla oyundan atıldı. Tecrübeli futbolcu, 41. dakikada Jeremain Lens'e arkadan yaptığı hareket nedeniyle önce sarı kart gördü. Hakem Cüneyt Çakır, VAR ekibinden gelen uyarıyla kenara giderek pozisyonu ekrandan tekrar izledi. Çakır kararında değişiklik yaparak Adem'in Lens'in ayağına sakatlamaya yönelik şekilde bastığına hükmetti ve direkt kırmızı kartını çıkardı. Evkur Yeni Malatyaspor kalan 49 dakikayı on kişi oynadı.
4'ÜNCÜ KIRMIZISI
Adem Büyük kariyerinde 4'üncü kez kırmızı kart gördü. Sarı- kırmızılı futbolcu bu kartların ikisini Beşiktaş'a karşı görürken, birer kez de Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor maçlarında oyundan ihraç edildi.
- 16.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Adem Büyük’e VAR’dan kırmızı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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