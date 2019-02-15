Malatyaspor iddialı – Fotomaç – 15 Şubat 2019
15 Şubat 2019, Cuma
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Malatyaspor iddialı

Malatyaspor iddialı

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızları Guilherme ve , evlerinde , ve ’u yendiklerini hatırlatarak ’a gözdağı verdi.

'in flaş ekibi , bugün sahasında karşılaşacağı 'ı da eli boş göndermek istiyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuları Guilherme ve , sahalarında büyük takımlara kurdukları üstünlüğün altını çizerek, güçlü rakiplerine meydan okudu. Brezilyalı orta saha, "Kampta bir sakatlığım oldu. Bunun için çok çalışıyorum, çok yakın zamanda eski Guilherme'yi göreceksiniz. Beşiktaş ile karşılaşacağız. Tabii onlar büyük bir takım, saygı duyuyoruz ama bilinmesi gerekiyor ki biz de evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz. Yapmamız gereken şey; iyi çalışıp, iyi konsantre olmak ve iyi bir sonuç almak olacak" dedi. Yıldırım ise, "Elimizden geleni yapacağız yenmek için. Taraftarımızı bekliyoruz. Desteklemeleri gerekiyor çünkü onlar arkamızda itici bir güçtür. Onlar olmazsa 1 kişi eksiğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 15.2.2019
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