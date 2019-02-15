Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da şok: Kamara kadroda yok!
15 Şubat 2019, Cuma
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maçı öncesi 'da şok: Kamara kadroda yok!

Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da şok: Kamara kadroda yok!

'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu , ligin 22. haftasında oynanacak olan karşılaşması öncesinde sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

'da maçı öncesi şoku yaşanıyor. Golcü futbolcu, 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesi sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Hafta içi yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu ayağı şişen ve sonraki gün dinlendirilen Kamara, maç öncesi yapılan son kontrollerin ardından teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Bifouma'nın ardından Kamara'nın da sakatlanması moralleri bozdu.
Aboubakar Kamara devre arasında Fulham takımından kiralık olarak transfer edilmişti.
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  1. 15.2.2019 16:38
  2. Güncelleme: 15.2.2019 16:41
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