Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da şok: Kamara kadroda yok!
Yeni Malatyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Aboubakar Kamara, ligin 22. haftasında oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Sarı-kırmızılılarda geçen hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Bifouma'nın ardından Kamara'nın da sakatlanması moralleri bozdu.
Aboubakar Kamara devre arasında Fulham takımından kiralık olarak transfer edilmişti.
- 15.2.2019 16:38
- Güncelleme: 15.2.2019 16:41
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Beşiktaş maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da şok: Kamara kadroda yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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