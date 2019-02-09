Yeni Malatyaspor'un rakibi Konyaspor
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'un rakibi

Yeni Malatyaspor'un rakibi Konyaspor

Evkur , 'in 21. haftasında yarın deplasmanda Atiker ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 20 haftada 33 puan toplayan teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi, haftaya averajla dördüncü sırada girdi. Teknik direktör yönetiminde çıkışa geçen Atiker ise 21. haftaya 32 puanla altıncı başladı.

çeyrek final ilk maçında hafta içinde 'yi evinde 1-0 yenerek tur için avantaj yakalayan sarı-siyahlılar, ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine Konyaspor karşısında son vermek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da yapılan maçı Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

  1. 9.2.2019 10:31
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