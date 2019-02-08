E.Yeni Malatyaspor taraftarına Passolig uyarısı
Evkur Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu, Beşiktaş maçı öncesi taraftarına uyarılarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında E.Y. Malatyaspor, 15 Şubat Cuma günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılı yönetim, almış olduğu kararı taraftarlarına duyurdu. Alınan karar kapsamında, ev sahibi takım tribünlerine 'Yeni Malatyaspor Passolig Kartları' dışında hiçbir takımın passolig kart geçişinin olmayacağını bildirdi.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"15 Şubat Cuma günü sahamızda oynayacağımız Beşiktaş maçı için Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine, 'Yeni Malatyaspor Passolig Kartları' dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi 'Yeni Malatyaspor Passolig Kartlarını' temin etmeleri gerekmektedir. Müsabakanın başlamasına 24 saat kala stadyumda yer kaldığı takdirde Beşiktaş logolu kartlar hariç diğer tüm kartlar ev sahibi takım tribünlerinden bilet alabilirler."
- 8.2.2019 13:30
- Güncelleme: 8.2.2019 13:39
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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Töre’yi affedelim
Toplam 1
Yorum
BJK'li Elinize ne geçiyor bu oyunculari uzun süre cezalandirinca? hani suçlari nedir ki ne kadar büyüktür? UEFA'da, Erzuruma karsi, kirmizi Q7 ayri
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Gümüş bekliyor
Toplam 2
Yorum
GİT GS DAN AMAN BİR AN ÖNCE GİT. YÜK OLDUN ZATEN BU GAMSIZLIĞINLA GS YA. GAMSIZ SİNAN GÜMÜŞ. YERİN GS DEĞİL. LİG SONUNCUSU BİR KULÜP
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