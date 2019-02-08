E.Yeni Malatyaspor taraftarına Passolig uyarısı
08 Şubat 2019, Cuma
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E. taraftarına Passolig uyarısı

E.Yeni Malatyaspor taraftarına Passolig uyarısı

Evkur Yönetim Kurulu, maçı öncesi taraftarına uyarılarda bulundu.

'in 22. haftasında E.Y. Malatyaspor, Cuma günü sahasında ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılı yönetim, almış olduğu kararı taraftarlarına duyurdu. Alınan karar kapsamında, ev sahibi takım tribünlerine 'Yeni ' dışında hiçbir takımın passolig kart geçişinin olmayacağını bildirdi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"15 Şubat Cuma günü sahamızda oynayacağımız Beşiktaş maçı için Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine, ' Passolig Kartları' dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi 'Yeni Malatyaspor Passolig Kartlarını' temin etmeleri gerekmektedir. Müsabakanın başlamasına 24 saat kala stadyumda yer kaldığı takdirde Beşiktaş logolu kartlar hariç diğer tüm kartlar ev sahibi takım tribünlerinden bilet alabilirler."

  1. 8.2.2019 13:30
  2. Güncelleme: 8.2.2019 13:39
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