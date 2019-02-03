3 puan unutuldu

Süper Lig'de bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Yeni Malatya, evinde Kayseri ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka çok hızlı başladı. Kayserispor 14'te Kravets'in şık kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 19'da frikik kazanan Malatya'da Aleksic yaklaşık 30 metreden muhteşem bir şutla fileleri sarstı: 1-1.



LUNG DURDURDU

İkinci yarıda etkili olan takım ev sahibi oldu. 53'te Chebake ve 75'te Donald'la gole yaklaşan sarı-siyahlıları kaleci Silvia Lung durdurdu. Maçın son saniyelerinde Barış Alıcı tehlikeli bir şut çekti fakat skor değişmedi. Kayserispor son 4 maçını berabere bitirdi. Malatyaspor ise son 2 maçta 1 puan çıkarabildi.



ELBET BU SERİ BİTECEK

Kayserispor'un teknik patronuHikmet Karaman ise yaptıkları son 4 maçın beraberlikle sonuçlanmasını gol yollarındaki tıkanıklığa yordu. Tecrübeli hoca, "Son 5 maçta 4 gol atabildik. Skor üretsek kazanacağız. Olmadı. Elbet bu seri bitecek. Umarız galibiyetle sona erer. Fenerbahçe maçı çok kritik olacak" dedi.



HEDİYE EDEMEDİK

Malatya Teknik Direktörü Erol Bulut, galip gelmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama olmadığını söyledi. Taraftara teşekkür eden Bulut, "Onlara galibiyet hediye etmek isterdik. Keşke stadyum tamamen dolsaydı" yorumunu yaptı.



ALEKSIC VAR'A TAKILDI

33. dakikada hızlı gelişen Malatya atağında Bifouma, Guilherme'yi gördü. O da içeri çevirdi. Topla buluşan Aleksic, yarım voleyle ağları sarstı. Hakem Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrasında Guilherme'nin ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.