3 puan unutuldu – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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3 puan unutuldu

3 puan unutuldu

Kayseri, Kravets’le öne geçti. 19’da Aleksic frikikle eşitliği yakaladı. Ev sahibi son 2 maçta 1 puan aldı. Kayseri ise 4 maçtır kazanamıyor.

'de bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Yeni , evinde Kayseri ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka çok hızlı başladı. 14'te Kravets'in şık kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 19'da frikik kazanan Malatya'da Aleksic yaklaşık 30 metreden muhteşem bir şutla fileleri sarstı: 1-1.

LUNG DURDURDU
İkinci yarıda etkili olan takım ev sahibi oldu. 53'te Chebake ve 75'te Donald'la gole yaklaşan sarı-siyahlıları kaleci Silvia Lung durdurdu. Maçın son saniyelerinde Barış Alıcı tehlikeli bir şut çekti fakat skor değişmedi. Kayserispor son 4 maçını berabere bitirdi. Malatyaspor ise son 2 maçta 1 puan çıkarabildi.

ELBET BU SERİ BİTECEK
Kayserispor'un teknik patronuHikmet ise yaptıkları son 4 maçın beraberlikle sonuçlanmasını gol yollarındaki tıkanıklığa yordu. Tecrübeli hoca, "Son 5 maçta 4 gol atabildik. Skor üretsek kazanacağız. Olmadı. Elbet bu seri bitecek. Umarız galibiyetle sona erer. maçı çok kritik olacak" dedi.

HEDİYE EDEMEDİK
Malatya Teknik Direktörü Erol Bulut, galip gelmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama olmadığını söyledi. Taraftara teşekkür eden Bulut, "Onlara galibiyet hediye etmek isterdik. Keşke stadyum tamamen dolsaydı" yorumunu yaptı.

ALEKSIC VAR'A TAKILDI
33. dakikada hızlı gelişen Malatya atağında Bifouma, Guilherme'yi gördü. O da içeri çevirdi. Topla buluşan Aleksic, yarım voleyle ağları sarstı. Hakem , VAR incelemesi sonrasında Guilherme'nin ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

  1. 3.2.2019
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