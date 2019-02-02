Yeni Malatyaspor iddialı
02 Şubat 2019, Cumartesi
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iddialı

Yeni Malatyaspor iddialı

Y.Malatyaspor’da , ligde ve kupada iddialı olduklarını söyledi.

'in flaş ekibi ve transferin hareketli kulüplerinden , ara dönemde yaptığı yeni transferleriyle bu sezona damga vurmanın planlarını yapıyor. Önemli isimleri renklerine bağladıklarını vurgulayan , "Ara transfer dönemini gerçekten dolu geçirdik. İyi transferler yaptık. Transfer komitemiz, kadromuza kattığımız futbolcularımızın hepsini daha önce uzun vadeli olarak takip etti. Takım kadrosunu korumaya devam ettik. Teknik direktörümüz Erol Bulut hocamız, kadro derinliğini çok önemsiyor. Aldığımız yeni oyuncularımızla, oluşturduğumuz bu kadro derinliğiyle Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig'deki hedeflerimize inşallah ulaşacağız" diye sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.

  1. 2.2.2019
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