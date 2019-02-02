Yeni Malatyaspor iddialı
Y.Malatyaspor’da Asbaşkan Erdal Gündüz, ligde ve kupada iddialı olduklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi ve transferin hareketli kulüplerinden Yeni Malatyaspor, ara dönemde yaptığı yeni transferleriyle bu sezona damga vurmanın planlarını yapıyor. Önemli isimleri renklerine bağladıklarını vurgulayan Asbaşkan Erdal Gündüz, "Ara transfer dönemini gerçekten dolu geçirdik. İyi transferler yaptık. Transfer komitemiz, kadromuza kattığımız futbolcularımızın hepsini daha önce uzun vadeli olarak takip etti. Takım kadrosunu korumaya devam ettik. Teknik direktörümüz Erol Bulut hocamız, kadro derinliğini çok önemsiyor. Aldığımız yeni oyuncularımızla, oluşturduğumuz bu kadro derinliğiyle Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig'deki hedeflerimize inşallah ulaşacağız" diye sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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