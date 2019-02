E.Yeni Malatyaspor’da Akbaş ve Bifouma’nın açıklamaları

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'da, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan defans oyuncusu Mustafa Akbaş, Antalya kampında talihsiz bir sakatlık geçirdiğini belirterek, "Bu benim şanssızlığım. Direkt gelip o mevkide başlamayı düşünüyordum ama şimdi tamamen geçti. Geçen haftadan itibaren takımla antrenmanlara çıkmaya başladım. Şimdi tamamen hazırım, Kayserispor maçında hocam görev verdiği takdirde elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım" dedi.



Malatyaspor'da iyi bir ortam olduğunu da dile getiren Akbaş, "Turgay hoca benim eski hocam. Buranın ortamını az çok biliyordum. Sezon başından beri görüşüyordum. Telefonla buradaki ortamla ilgili bilgi alıyordum. Zaten burada tanıdığım arkadaşlar da var. Çok iyi bir aile ortamına girdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



E. Yeni Malatyaspor kadrosunun hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yeterli olduğunu ifade eden Akbaş, "Hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası'nı almak. Şu anda ligdeki ilk hedefimizde Avrupa kupalarına katılabilmek. Bunun için elimizden gelen en iyi şekilde her şeyi yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



BIFOUMA: "DAHA ÜST SIRALA GİDECEĞİZ"



Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi sağ kanat oyuncusu Thievy Guivane Bifouma da her maçın kendileri için önemli olduğunu kaydederek kazanarak önlerine bakacaklarını söyledi.



Takımın ligde üçüncü sırada olmasının tesadüf olmadığını ifade eden Thievy Bifouma, "Çok kaliteli bir grup. Bayadır bir temas içerisindeyiz. En kötü yerimizi koruyup, daha üst sıralara gideceğiz" şeklinde konuştu.



En son deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında da görev alan Bifouma, "Tabi ki Fenerbahçe'nin konumuna bakmayın çok zorlu bir maçtı, zorlu bir deplasmandı. Malatya'nın genel oyun planına göre oynayamadık. Topa sahip olan taraf biz olmalıydık ama olmadı. Benim girdiğim pozisyona gelince, tribünden belki farklı görünüyor ama sahada olmak çok farklı, her şey çok çabuk gelişiyor. Ben orada göremedim. Görsem o topu çıkarabilirdim" sözlerini sarf etti.



Futbolda rekabetin her zaman var olduğunu da dile getiren Thievy Bifouma, "Oynadığım takımlarda da vardı. Futbolun güzel tarafı zaten rekabetin olması" dedi.



Takımın Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Ligdeki hedefleri ile ilgili de konuşan Bifouma, "Tabi ki kazanmak istiyoruz ama kupada kazanmak isteyen 8 takım var. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizim için içeri ve dışarıdaki her maç önemli onun için her maçı tek tek alıp önümüze bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.