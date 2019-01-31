Kamara müjdesi – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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Kamara müjdesi

Kamara müjdesi

uzun bir süredir peşinde olduğu ekibi Fulham'ın santrforu 'da mutlu sona ulaştı.

uzun bir süredir peşinde olduğu ekibi Fulham'ın santrforu 'da mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Fransız golcü, dün gece 'ye geldi. Kamara, bugün resmi sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcu, her iki kanatta ve santrforda forma giyebiliyor. 2017'de 'nın Amiens takımından 6 milyon euro'ya gelen Kamara, bu sezon kulübünde oynadığı 15 karşılaşmada 5 gol attı.

  1. 31.1.2019
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