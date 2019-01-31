Kamara müjdesi
Yeni Malatyaspor uzun bir süredir peşinde olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın santrforu Aboubakar Kamara'da mutlu sona ulaştı.
Yeni Malatyaspor uzun bir süredir peşinde olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın santrforu Aboubakar Kamara'da mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Fransız golcü, dün gece Türkiye'ye geldi. Kamara, bugün resmi sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcu, her iki kanatta ve santrforda forma giyebiliyor. 2017'de Fransa'nın Amiens takımından 6 milyon euro'ya gelen Kamara, bu sezon Londra kulübünde oynadığı 15 karşılaşmada 5 gol attı.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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