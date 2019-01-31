Kamara müjdesi

Yeni Malatyaspor uzun bir süredir peşinde olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın santrforu Aboubakar Kamara'da mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Fransız golcü, dün gece Türkiye'ye geldi. Kamara, bugün resmi sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcu, her iki kanatta ve santrforda forma giyebiliyor. 2017'de Fransa'nın Amiens takımından 6 milyon euro'ya gelen Kamara, bu sezon Londra kulübünde oynadığı 15 karşılaşmada 5 gol attı.